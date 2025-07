Mosbach – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Samstagmorgen in Mosbach und flüchtete anschießend.Gegen 8.15 Uhr parkte ein 55-Jähriger seinen BMW auf dem Parkplatz eines Discounters im Oberen Herrenweg. Als er eine halbe Stunde später nach Hause fuhr, stellte er während der Fahrt einen Schaden an seinem Auto fest. Vermutlich war ein anderer Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz an der linken Front des BMW hängengeblieben und hatte sich im Anschluss unberechtigt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn