Mannheim – Unbekannter fällt durch aggressives Verhalten auf – Zeugenaufruf

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagabend, gegen 19:30 Uhr, wurde ein bislang unbekannter Mann in einer Gaststätte in der Relaisstraße handgreiflich und verletzte drei Personen. Bisherigen Ermittlungen zufolge schlug ein Tatverdächtiger zunächst einem Mitarbeiter der Gaststätte aus bislang unbekannten Gründen mit der Hand mehrmals ins Gesicht. Anschließend soll der unbekannte Mann einem weiteren Mitarbeiter gegenüber handgreiflich geworden sein. Dieser wurde durch Schläge des Angreifers am Oberkörper und im Gesicht getroffen. Kurz bevor der Unbekannte die Örtlichkeit zu Fuß in Richtung Mannheim-Rheinau Süd verließ, schlug er einem dritten Mann ins Gesicht. Die drei Geschädigten wurden in der Folge der jeweiligen Angriffe leicht verletzt und medizinisch versorgt.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben:



– männlich

– circa 180 – 190 cm groß

– etwa 25 – 30 Jahre alt

– schwarze kurze Haare

– Vollbart

Zur Tatzeit soll er eine dunkle Hose sowie ein weißes T-Shirt getragen haben.

Die Hintergründe zu den körperlichen Angriffen sind bislang nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Mannheim-Neckarau aufgenommen wurden. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter und dem Tatgeschehen mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim