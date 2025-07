Ludwigshafen – Der neue Gutscheinbuch.de Schlemmerblock Ludwigshafen/Rhein-Pfalz-Kreis 2025/2026 – vor Ort und online sparen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-neckar .- Der Schlemmerblock ermöglicht den Genuss der besten kulinarischen Highlights und

Freizeitaktivitäten in über 200 Regionen bundesweit. Die neue Auflage des erfolgreichsten

Gastronomie- und Freizeitführers ist bis 1. Dezember 2026 gültig. Die Schlemmerblöcke bieten

auch diesmal eine breite, kulinarische Auswahl an Gastronomien u.a. nach dem 2für1- sowie dem

4für2-Prinzip. Nicht nur Schlemmen ist angesagt: Spannende und abwechslungsreiche

Freizeiterlebnisse sorgen für Spaß und Abwechslung für jedermann. Neben einer gustiösen

Auswahl an Restaurants und angesagten Cafés finden Nutzer auch viele Angebote für Wellness-,

Freizeit- und Sporteinrichtungen. Die bunte Mischung an Angeboten spricht jeden an.

Lässt jedes Genießer-Herz höherschlagen: Der neue Schlemmerblock 2025/2026. Das Cover zieren auch diesmal Ex-

Fußballprofi Tim Kister und Model Yvonne Schröder-Kister, die bereits seit mehreren Jahren aus Überzeugung zur

Schlemmerblock-Familie zählen.

Sparen – online und von zu Hause aus

Den eigenen Geldbeutel zu schonen ist immer eine gute Idee: Der Gutscheinbuch.de

Schlemmerblock spricht nicht nur Restaurantbesucher und Kaffeegenießer mit attraktiven

Angeboten an, sondern ermöglicht kulinarischen Genuss auch in den eigenen vier Wänden durch

Gutscheine für Lieferung und Abholung.

In der neuen Gutschein-Kategorie „Online-Anbieter“ finden Sparfüchse weitere Rabattaktionen von

namhaften Anbietern wie eismann, Hemden.de, NORMA24, Beurer, 3Bears, BLACKROLL,

Lampenwelt und DeinDesign. Diese und viele weitere exklusive Online-Gutscheine können über

den Block-Code, der direkt beim Aufschlagen eines Blockes sichtbar ist, auch von der heimischen

Couch aus genutzt werden. In der Gutschein-Kategorie „Extra-Prozente“ sind zahlreiche vor Ort

einlösbare Angebote enthalten.

Mit dem in jedem Block enthaltenen Guthaben von mindestens 30 € für Mobile-Gutscheine.de

kann auf 8.000 digitale Gutscheine bundesweit zugegriffen werden.

Die Highlights aus Ludwigshafen/Rhein-Pfalz-Kreis sind in der Auflage 2025/2026 u.a.:

• Restaurant Petri-Heil in Ludwigshafen

• Suki Modern Asian Restaurant & Bar in Ludwigshafen

• Taverna Orion in Ludwigshafen

• Ne’fis Grillhaus zur Alten Turnhalle in Ludwigshafen

• Pizza Hut in Ludwigshafen

• Sprungpark Limburgerhof

• KINOPOLIS Rhein-Neckar in Viernheim

• Aquadrom Hockenheim

2x genießen – 1x zahlen: Das simple Prinzip des Marktführers

Ein gemütliches Abendessen im Restaurant, ein Wellnesstag mit dem Partner, Actionspaß mit

Freunden oder ein Familienausflug in den nächsten Freizeitpark: Neben zahlreichen 2für1-

Angeboten profitieren auch Singles, Familien und Gruppen von den Gutscheinen. In

teilnehmenden Restaurants und Cafés gibt es das zweite, gleichwertige oder günstigere

Hauptgericht gratis, während man bei verschiedenen Freizeitangeboten bis zu 30 € sparen kann.

Welcher Gastronom welche Regelung führt, lässt sich über die einfache Symbolik direkt auf den

einzelnen Gutscheinen erkennen. Mit dem Gutscheinbuch.de Schlemmerblock kann auch ganz

bequem zu Hause gespart werden, denn viele Anbieter gewähren bei Abholung oder Lieferung

einen Rabatt. Meist hat sich die Anschaffung für den Nutzer bereits bei der zweiten Einlösung eines

Gutscheins gelohnt.

Der beste Preis des Jahres – ab 9,99 €

Der Gutscheinbuch.de Schlemmerblock 2025/2026 ist mit dem Code SBL26 mit Best-Preis-Garantie

als Mega-Deal ab nur 11,99 € (UVP 44,90 €) erhältlich:

• ab 1 Block 2025/2026 25,99 € brutto + 1 Gratis-Block 2024/2025 nach Wahl

• ab 3 Blöcken 2025/2026 16,99 € brutto + 3 Gratis-Blöcke 2024/2025 nach Wahl

• ab 5 Blöcken 2025/2026 14,39 € brutto + 5 Gratis-Blöcke 2024/2025 nach Wahl

• ab 7 Blöcken 2025/2026 9,99 € brutto + 7 Gratis-Blöcke 2024/2025 nach Wahl

Limitierte Auflage – solange der Vorrat reicht. Alle Schlemmerblöcke können gemischt werden. Ab

fünf bestellten Exemplaren erfolgt die Lieferung versandkostenfrei, darunter 3,96 € brutto

Versandkosten. Der Code kann sowohl bei telefonischen (Hotline: 06241-20260, kostenfrei aus

allen dt. Netzen), als auch Online-Bestellungen (www.gutscheinbuch.de) angegeben werden. Der

Schlemmerblock 2025/2026 ist ab sofort bis zum 01.12.2026 gültig

Quelle: VMG, Vertriebs-Marketing-Gesellschaft mbH