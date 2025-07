Ludwigshafen – Beeren im Check: Lohnt sich Bio bei Erdbeeren & Himbeeren?

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-neckar – Eine Analyse der Verbraucherzentrale zu Preisunterschieden zwischen frischen, Tiefkühl- und gefriergetrockneten Beeren

Frische Bio-Erdbeeren kosten mehr als das Doppelte wie konventionelle Erdbeeren, bieten aber höhere Umwelt- und Qualitätsstandards.

Tiefgekühlte Beeren sind preiswert und praktisch, sollten aber vor dem Verzehr erhitzt werden.

Gefriergetrocknete Beeren sind bis zu 15-mal teurer im Vergleich zu Tiefgefrorenen.

Im Sommer stehen sie überall: Stände mit Beeren frisch aus der Region. Aber auch im Supermarkt ist die Auswahl groß – und das nicht nur im Sommer. Erd- und Himbeeren gibt es hier das ganze Jahr über, ob frisch, tiefgekühlt (TK) oder gefriergetrocknet. Eine aktuelle Stichprobe der Verbraucherzentrale zeigt: Die Preisunterschiede sind enorm.

Frische Bio-Erdbeeren sind auf dem Frühstückstisch oder Kuchen besonders lecker, doch sie kosten mehr als doppelt so viel wie konventionelle Erdbeeren (durchschnittlich 0,68 Euro und durchschn.1,72 Euro jeweils pro 100g). Auch bei Himbeeren ist der Unterschied groß – hier liegt der Preis für Bio-Beeren fast beim Doppelten (durchschn.1,69 Euro und durchschn. 3,16 Euro jeweils pro 100g). Die höheren Kosten entstehen durch aufwendigere Anbau- und Verarbeitungsmethoden sowie strengere Umwelt- und Qualitätsstandards. So haben Bio-Beeren deutlich geringere Pestizidrückstände. Das ist von Vorteil, denn Beeren können aufgrund ihrer empfindlichen Oberfläche nur schwer gründlich gewaschen werden – im Gegensatz beispielsweise zu Äpfeln. Konventionell angebaute Erdbeeren und Himbeeren fielen in der Vergangenheit bei Untersuchungen des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit häufig durch Mehrfachrückstände von Pestiziden oder erhöhte Pestizidwerte auf.

In Bezug auf die Preisunterschiede stechen gefriergetrocknete Erdbeeren beim Vergleich des Grundpreises besonders heraus. Sie wiegen aufgrund des Entzugs von Wasser nur wenig und sind deshalb lange haltbar – dafür aber auch sehr teuer. Bis zu 15-mal so viel wie Gefrorene (durchschn. 0,99 Euro und durchschn.15,37 Euro jeweils pro 100g) und bis zu 9-mal so viel wie Frische (durchschn.1,72 Euro und durchschn.15,37 Euro jeweils pro 100g) muss für gefriergetrocknete Erdbeeren bezahlt werden. Einer der Gründe dafür liegt im aufwendigen Herstellungsverfahren: Die Gefriertrocknung ist energieintensiv und zeitaufwendig. Geschmacklich und in Bezug auf die Nährstoffe schneiden die Produkte jedoch gut ab – beides bleibt weitgehend erhalten. Wer außerhalb der Saison Beeren essen möchte, ist preislich mit tiefgekühlten Beeren, am besten Bio, gut beraten, denn: Am günstigsten schneiden grundsätzlich tiefgekühlte Beeren ab (durchschn. 0,99 Euro und durchschn.1,03 Euro jeweils pro 100g). Im Vergleich zu frischen Bio-Produkten lassen sich bei Erdbeeren bis zu 73 Cent, bei Himbeeren sogar über zwei Euro sparen.

Wichtig zu wissen: Obwohl TK-Beeren häufig als Zutat für Smoothies genutzt werden, sollten sie vor dem Verzehr unbedingt erhitzt werden – mindestens auf 90 Grad, rät das Bundesinstitut für Risikobewertung. Besonders empfindliche Personengruppen, wie Schwangere, Kleinkinder, ältere Menschen oder immungeschwächte Personen, sollten TK-Beeren ausschließlich nach ausreichender Erhitzung verzehren. Sie eignen sich ideal zum Kochen, Backen oder für Marmelade.

VZ-RLP

Quelle:

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.