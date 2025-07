Landau – Mitglieder des Freundeskreis Zoo Landau wählen einen neuen Vorstand – zwei langjährige und verdiente Vorstandsmitglieder gehen von Bord

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Alleine das diesjährige Jubiläum zum 50jährigen Bestehen des Freundeskreis Zoo Landau ist schon ein überzeugender Beleg für bewährte Kontinuität in dem unverzichtbaren Unterstützerverein des nunmehr über 120jährigen Zoo Landau in der Pfalz. Und so verhält es sich auch mit Mitgliedern des Vereinsvorstandes. Nun verabschiedeten sich jedoch jüngst zwei hochverdiente Vorstandsmitglieder und legten die verantwortungsvolle Vorstandsarbeit in nachfolgende Hände. Bewegt und sehr stolz verabschiedete sich der langjährige Vereinsvorsitzende Sanitätsrat Dr. Helmuth Back aus der aktiven Vorstandsarbeit. Back ist bereits seit 1985 Mitglied des Freundeskreises. Ab 2005 war er stellvertretender Vorsitzender und wurde 2015 zum Vorsitzenden des Vereins gewählt. Bereits seit 1975, dem Jahr der Vereinsgründung, hat er als Zahnmediziner zusätzlich zu seinen Kassen- und Privatpatienten auch einige tierische Zoobewohner erfolgreich behandelt. In seinen Amtszeiten wurden durch Finanzierung des Vereins wegweisende Anlagen, wie die für Humboldt-Pinguine im Jahr 2007 und im Jahr 2012 das Zooschaufenster „Wiese am Fort“ für Dromedare verwirklicht.

Ein besonderes Anliegen war ihm die Haltung Sibirischer Tiger und der damit verbundene Umbau der ehemaligen Bärenanlage zu einer der größten Tigeranlagen in einem deutschen Zoo im Jahr 2011. Weiterer Meilensteine war der Neubau der Philippinen-Anlage für Prinz-Alfred-Hirsche und Visayas-Mähnenschweine. Mehr als 1,7 Millionen Euro wurden in den Amtszeiten von Back in den Zoo investiert. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, den Verein durch die Neufassung der Vereinssatzung sowie die Umbenennung des Freundeskreis des Landauer Tiergarten im Jahr 2019 in Freundeskreis Zoo Landau zukunftsfähig zu machen. Zu Ende seiner Amtszeit verzeichnet der Verein stolze 3.335 Einzelmitglieder. Sein herausragendes Engagement wurde durch die Verleihung der Ehrennadel der Stadt Landau in der Pfalz im Jahr 2020 gewürdigt.

Aber auch ein anderes Urgestein des Vereins trat aus der ersten Reihe des Vereins zurück. Gerhard Blumer, liebevoll scherzhaft auch „Mr. Zoo“ genannt, ist seit mehr als 46 Jahren im Vorstand tätig. Bereits drei Jahre nach Gründung wurde Blumer 1978 zum Schriftführer gewählt und hatte dieses Amt bis 2005 zur dann erfolgten Wahl zum Vereinsgeschäftsführer inne. Blumer hat die gesamte Geschichte des Vereins begleitet und maßgeblich beeinflusst. Durch seine frühere berufliche Tätigkeit als städtischer Beamter in der Zooverwaltung verfügte er über Kenntnisse und Verbindungen, die er stets gewinnbringend für den Verein zu nutzen wusste. Um die tausende Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit im Zoo zu würdigen, wurde Blumer die Ehrenamtskarte des Landes Rheinland-Pfalz verliehen. Ein besonderes Anliegen war ihm stets die Gestaltung des Vereinslebens und die Durchführung von Studienfahrten in andere Zoos. Dabei hat er maßgeblich dazu beigetragen, den Landauer Zoofreundeskreis als wichtiges Mitglied im Dachverband, in der Gemeinschaft der Zooförderer (GdZ), zu etablieren und ist bereits seit vielen Jahren deren Kassenprüfer.

Unter anhaltendem Beifall der versammelten Mitglieder wurden beide zu Ehrenmitgliedern des Vereins berufen. Zudem konnten mehrere langjährige Mitglieder für eine 40zig- bzw. 25zig-jährige Mitgliedschaft geehrt werden.

Neben der Bestätigung in ihren Ämtern, als 1. Stellvertretende Vorsitzende Sonja Brunner-Hagedorn, als Schatzmeister Klaus Blumer und als Schriftführerin Sylvia Mattern, galt es die Positionen des Vereinsvorsitzes sowie der 2. Stellvertretung neu zu wählen. Mit Herrn Rechtsanwalt Alexander Grassmann und mit Frau Bankbetriebswirtin Sabine Heil warfen zwei in Landau gut bekannte Persönlichkeiten ihren Hut in den Ring. „Die Zeit, als ich als Beigeordneter und Dezernent u.a. für den Zoo zuständig war und so die Strukturen von Zoo, Zooschule und Zoofreundeskreis näher kennenlernen konnte, haben mich schnell motiviert, für den Vorsitz des Vereins zu kandidieren,“ sagte Grassmann bei seiner Vorstellung. Neben der Fortführung der guten, kollegialen und erfolgreichen Vorstandsarbeit, sei das Einbringen juristischen Sachverstandes sowie die Verjüngung und Erweiterung der Mitgliedschaften im Verein ein besonders Ziel, so Grassmann. Und auch Sabine Heil fühlt sich dem Zoo in besonderer Weise verbunden. „Während ehrenamtlicher Helfereinsätze mit Mitarbeitenden der VR-Bank im Zoo oder auch die regelmäßige Begleitung älterer Menschen bei Zoobesuchen haben mir bewusst gemacht, wie wichtig der Zoo, die Zooschule und der Zooförderverein als Unterstützer sind,“ zeigte sich Heil überzeugt. Beide Bewerber wurden einstimmig in ihre neuen Ämter gewählt.

Ein wertvolles und sehr starkes Signal für eine gute gemeinsame Zukunft, so sehen es der amtierende Bürgermeister und Zoodezernent Lukas Hartmann und Zoodirektor Dr. Jens-Ove Heckel. Beide freuen sich als „geborene Vorstandsmitglieder“ kraft Amtes auf die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren. Hinweis an die Medien: Die beigefügten Bilder (Quelle: Stadt Landau) dürfen im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung verwendet werden.

Quelle: Zoo-Freundeskreis LD