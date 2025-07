Landau – Adventskalender-Spendenaktion von Round Table 64 Südpfalz: 14 Einrichtungen in Landau und der Südpfalz profitieren

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei hochsommerlichen Temperaturen an die Adventszeit denken? Das steht für die Mitglieder des Round Table 64 Südpfalz nicht im Widerspruch. Vor Kurzem luden sie in die Räumlichkeiten der VR-Bank Südpfalz in Landau ein, um die Erlöse des Verkaufs des Landauer Adventskalenders 2024 zu übergeben. 14 Vereine und Institutionen wurden mit insgesamt 20.000 Euro bedacht.

„Das ehrenamtliche Engagement in Landau ist außergewöhnlich hoch. Ohne Ihre Unterstützung wären das soziale Leben und die Gemeinschaft vor Ort kaum vorstellbar“, wandte sich Oberbürgermeister und Adventskalender-Schirmherr Dominik Geißler an die anwesenden Vertreterinnen und Vertreter der Vereine und Institutionen. „Ihr Einsatz ist in diesen gesellschaftlich herausfordernden Zeiten von unschätzbarem Wert und gemeinsam können wir die anstehenden Aufgaben meistern. Dafür möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken.“ Sein besonderer Danke gelte außerdem den Mitgliedern des Round Table 64 Südpfalz für deren Engagement und die jährliche Organisation dieses ganz besonderen Adventskalenders, so Dominik Geißler weiter.

Bedacht wurden in diesem Jahr der Deutsche Kinderschutzbund Landau – Südliche Weinstraße mit 5.000 Euro, der Club Behinderter und ihrer Freunde Südpfalz mit 1.000 Euro, der Förderverein Ein Hospiz für LD-SÜW mit 1.000 Euro, das Haus der Familie Landau mit 1.000 Euro, das Kinder- und Jugenddorf Maria Regina Silz mit 1.000 Euro, die Heilpädagogische Kinder- und Jugendhilfe Oberotterbach mit 1.000 Euro, die Kinder- und Jugendfarm Landau mit 1.000 Euro, die Landauer Tafel mit 2.000 Euro, der Verein Silberstreif – Gegen Altersarmut in LD & SÜW mit 1.000 Euro, die Terrine Landau mit 2.000 Euro, der Pfälzische Verein für Soziale Rechtspflege Südpfalz mit 1.000 Euro, der Ambulante Hospizdienst Landau mit 1.000 Euro, die Landauer Psychotherapie-Ambulanz für Kinder und Jugendliche mit 1.000 Euro sowie das Team Bananenflanke Südpfalz mit 1.000 Euro.

„Mein Dank geht an die 72 Sponsorinnen und Sponsoren des Einzelhandels, die den Adventskalender mit Gewinnen im Gesamtwert von mehr als 20.000 Euro unterstützt haben. Aus den Erlösen des Adventskalenders konnten abzüglich der Produktionskosten 18.000 Euro als Spenden ausgeschüttet werden. Die anderen 2.000 Euro konnten wir an unserem Schorlestand beim dm-Firmenlauf erwirtschaften“, erklärt Nicolas Ernst vom Round Table 64 Südpfalz. „Außerdem danke ich den ehrenamtlichen Helfern des Round Table, die jedes Jahr die Organisation des Projekts übernehmen, sowie dem Künstler Xaver Mayer, der erneut das Motiv des Adventskalenders entworfen hat.“

Die Adventskalender kosten fünf Euro pro Stück und werden seit 18 Jahren im November u.a. auf dem Landauer Rathausplatz verkauft. Das Motiv des Kalenders, das traditionell vom pfälzischen Künstler Xaver Mayer gestaltet wird, wird immer am letzten Donnerstag im Oktober im Atelier des Künstlers vorgestellt.

Bildunterschrift: Verschiedene Vereine und Institutionen Landaus und der Südpfalz wurden mit den Erlösen des letztjährigen Adventskalenders bedacht. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz