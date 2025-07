Heidelberg – Trunkenheit am Steuer endet für Audifahrer an einem Baum – 80.000 Euro Schaden

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Eine Smartwatch löste am Freitag, dem 18.07.2025 um kurz vor Mitternacht einen Notruf aus, nachdem ein 34-jähriger Audifahrer in der Kurfürsten-Anlage mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum gefahren war. Beim Eintreffen der Polizei an der Unfallstelle stand dort lediglich das Fahrzeug. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie der 34-Jährige nach dem Verkehrsunfall den Audi dort stehen ließ und in Richtung Hauptbahnhof lief. Hier wurde er von Kräften des Polizeireviers Heidelberg-Mitte festgestellt und kontrolliert. Bei der Kontrolle nahmen diese Alkoholgeruch beim Fahrer wahr, weshalb die eingesetzten Polizeikräfte einen freiwilligen Atemalkoholtest anboten. Diesen lehnte er ab. Im Anschluss wurde der Autofahrer zur Blutprobenentnahme auf ein Polizeirevier gebracht. Durch den Unfall war der Audi nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde bislang auf über 80.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim