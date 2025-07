Heidelberg – Gebäude und Fahrzeug durch Farbe beschädigt – Zeugenaufruf

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr fuhr ein 44-jähriger Fahrer einer Straßenbahn auf der Eppelheimer Straße in Richtung Eppelheim. An der Haltestelle Pfaffengrund/Marktstraße hielt der 44-Jährige an und ließ Fahrgäste aussteigen. Währenddessen bog ein 75-jähriger Peugeot-Fahrer vor der Straßenbahn nach links in die Marktstraße ab. Beim Losfahren bemerkte der 44-jährige Straßenbahnfahrer den Peugeot, welcher ... Mehr lesen »