Germersheim – Sommer, Sonne, Spiel und Spaß: Das 18. Internationale Kinderfest lädt auch in diesem Jahr wieder zu einem abwechslungsreichen Programm ein und lässt damit Kinderherzen höherschlagen

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, dem 23. August 2025 in der Zeit von 11:00 – 18:00 Uhr feiert Germersheim ein weiteres Mal im schönen Stadtpark Fronte Lamotte sein mittlerweile 18. Internationales Kinderfest, zu dem alle „großen und kleinen Kinder“ sehr herzlich eingeladen sind.

„In dieser Zeit verwandelt sich unser Stadtpark wieder zu einem riesigen und wunderbaren Spielplatz. Das 18. Internationale Kinderfest verspricht auch in diesem Sommer jede Menge Spiel, Spaß und strahlende Kinderaugen. Die Organisatorin des Kinderfestes, Frauke Vos-Firnkes, hat gemeinsam mit zahlreichen Vereinen und Geschäftsleuten, der Wasserschutzpolizei und Polizei, der Freiwilligen Feuerwehr, dem THW, dem DRK sowie einigen Kindergärten und vielen anderen mehr wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, um den Kindern einen unvergesslichen Tag zu bescheren. Was gibt es Schöneres, wenn unsere Kinder „spielend den Tag genießen“, viel lachen und ganz viel Freude haben?! Ich bin mir sicher, auf dem Kinderfest ist garantiert für jeden etwas dabei“, verspricht Bürgermeister Marcus Schaile.

Das Angebot reicht von Kinderschminken und Kinderflohmarkt über Bastelprogramme, Geschicklichkeitsspiele und Rätselaufgaben bis hin zur Free-Fall-Anlage, Kletterberg und Riesenrutsche. Aber auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt und so können alle großen und kleinen Besucher zwischen Zuckerwatte, Waffeln, Eis, Bratwürsten, marokkanischen bzw. orientalischen Back- und Teigspezialitäten und vielem anderen mehr auswählen.

Neben der großen Show-Bühne des Radiosenders „Die Neue Welle“, auf der die örtlichen Vereine abermals ein vielseitiges Bühnenprogramm anbieten, können auch in diesem Jahr wieder alle Kinder an der aufregenden Buchstaben-Schnitzeljagd teilnehmen. Wer das richtige Lösungswort herausgefunden hat, kann ganz tolle Preise gewinnen. Und ganz wichtig: Die Preisverleihung findet noch während des 18. Internationalen Kinderfest statt!

Neu beim Internationalen Kinderfest ist die Durchführung des 1. Kinderlaufs, der zusammen mit der Freien Christengemeinde Germersheim durchgeführt wird. Nach der Eröffnung des Kinderfestes um 11:00 Uhr durch Bürgermeister Marcus Schaile und dem Kinderfest-Maskottchen „Lamottchen“ folgt um 11:30 Uhr und um 12:00 Uhr der Startschuss für die beiden Kinder-Laufgruppen.

Die erste Gruppe der 6- bis 8-Jährigen begibt sich auf eine Rundstrecke von etwa 400 Metern. Danach folgt die Gruppe der 9- bis 11-Jährigen, die nach etwa 950 Metern das Ziel erreichen wird. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten eine Urkunde zum 1. Kinderfest-Kinderlauf und die jeweils ersten vier Bestplatzierten einer Gruppe einen zusätzlichen Preis.

Die Siegerehrung und Urkundenübergabe erfolgen gleich im Anschluss an den Kinderlauf um 12:30 Uhr auf der Show-Bühne.

Anmeldung für den 1. Kinderlauf: Bis zum 17. August 2025 per E-Mail an nunzia.sferrazza@fcg-germersheim.de oder postalisch unter Stadtverwaltung Germersheim, Frauke Vos-Firnkes, Kolpingplatz 3 in 76726 Germersheim.

Wichtig: Bitte Vor- und Nachname sowie Geburtsdatum angeben! Die Ausgabe der Startnummer erfolgt am Tag des Kinderfestes ab 10:30 Uhr am Stand Nummer 20. Und tragt bitte feste Laufschuhe und bequeme (Sport-) Kleidung.

Quelle: KV GER