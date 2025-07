Rhein-Pfalz-Kreis – NACHTRAG: Eine schwerverletzte Person bei Brand einer Gasleitung in Schifferstadt – 45 Bewohner musste ihre Häuser verlassen -Großeinsatz der Feuerwehr

Rhein-Pfalz-Kreis / Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar.Wie bereits berichtet kam es am 19.07.2025 zu einem Brand einer Gasleitung in Schifferstadt.

Gegen 9:00 Uhr am Morgen des 19.07.2025 kam es in der Großen Kapellenstraße in Schifferstadt zu einem Gasaustritt. Bei privaten Bauarbeiten war eine Hausanschlussleitung angebohrt worden. Das entweichende Gas entzündete sich sofort. Eine Person wurde hierbei schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr sicherte den Bereich weiträumig ab und räumte umliegende Gebäude. Es wurden ca. 45 Personen von Kräften der Schnelleinsatzgruppe des Rhein-Pfalz-Kreises betreut. Ein nahegelegenes Cafe´ diente als vorübergehende Herberge.

Ein Gebäude war unmittelbar den Gasflammen ausgesetzt. Dieses wurde fortlaufend mit Wasser gekühlt um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern.



Der Energieversorger konnte den Hausanschluss nicht kurzfristig durch Schließen von Schiebern abstellen. Aus diesem Grund wurde durch einen Bautrupp die Straße aufgerissen. Die freigelegte Hausanschlussleitung wurde abgepresst, sodass die Flamme erloschen ist. Im Einsatzverlauf führten Einheiten des Gefahrstoffzuges des Rhein-Pfalz-Kreis mehrere Messungen

durch.

Zur Ursache und Schadenshöhe hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt waren etwa 70 Einsatzkräfte verschiedener Einheiten vor Ort. Auch der 2. Beigeordnete der Stadt Schifferstadt – Dieter Weißenmayer – verschaffte sich ein Bild der Lage.

Quelle Feuerwehr Schifferstadt Titelbild Feuerwehr Schifferstadt Bild 2 MRN News

