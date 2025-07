Neustadt – Unfall zwischen Altleiningen und Neuleiningen – drei Personen verletzt

Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am 19.07.2025 kam es gegen 16:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L520 zwischen Altleiningen und Neuleingen. Hierbei kollidierte ein in Richtung Höningen abbiegender PKW mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Ein PKW wurde von der Fahrbahn geschleudert und kam im Graben zum Liegen. Drei von insgesamt sechs unfallbeteiligten Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die L520 musste zur Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt werden.

