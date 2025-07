Ludwigshafen – Täterfestnahme nach versuchtem Fahrraddiebstahl am Hauptbahnhof

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Samstag, 19.07.2025, gegen 21.15 Uhr, konnte am Fahrradständer vor dem Eingang des Hauptbahnhofs durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 ein 48-jähriger Mann aus Ludwigshafen festgestellt werden, welcher mit einem Akku-Werkzeug ein Schloss eines abgeschlossenen Fahrrades aufbrechen wollte. Der Mann wurde einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei konnte noch weiteres Aufbruch-Werkzeug festgestellt werden. Der alkoholisierte Mann, der bereits einschlägig wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde über Nacht in Gewahrsam genommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls von einem Fahrrad wurde eingeleitet.

