Landau – Radfahrerin in St.Martin verletzt

Sankt Martin / südliche Weinstraße / Landau (ots) Am Samstagabend wurde in der Talstraße in Sankt Martin eine 53- jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Radfahrerin befuhr die Talstraße ortseinwärts. An einer Fahrbahnverengung übersah sie den PKW einer entgegenkommenden 67-Jährigen und fuhr frontal auf diesen auf. Die Fahrerin des PKW hatte ihre Geschwindigkeit verkehrsbedingt bereits derart reduziert, dass sie fast stand. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und zog sich Schürfwunden sowie eine Schulterverletzung zu. Zudem entstanden sowohl am PKW als auch am Fahrrad geringe Sachschäden.

