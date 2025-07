Frankenthal – Kampf gegen Schnaken: Stadt Frankenthal gibt weiterhin kostenlose Bti-Tabletten aus

Stuttgart / Leonberg – Am Nachmittag des 19. Juli 2025 ging bei der Polizei in Leonberg ein Notruf ein, in dem mitgeteilt wurde, dass in der Hohheckstraße ein Mann aus dem Obergeschoss seines Hauses mit einer Schusswaffe offenbar wahllos mehrfach auf die Straße, das gegenüberliegende Gebäude und vorbeigehende Passanten schießt. Auch auf die eintreffenden Polizeibeamten ... Mehr lesen »