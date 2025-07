Sinsheim – TSG Hoffenheim verleiht Erencan Yardimci an Eintracht Braunschweig

Sinsheim – Hoffenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim verleiht Stürmer Erencan Yardimci für die kommende Saison an den Zweitligisten Eintracht Braunschweig.

„Erencan hat seine Fähigkeiten in der Rückserie der vergangenen Saison bereits angedeutet. Um ihm nun den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung zu ermöglichen, haben wir uns gemeinsam dazu entschieden eine Leihe zu realisieren. Eintracht Braunschweig konnte Erencan nicht nur die Aussicht auf Spielzeit in der 2. Bundesliga vermitteln, sondern auch, dass man genau sein Spielerprofil benötige. Dementsprechend blicken wir dieser Leihe sehr positiv entgegen“, sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG Hoffenheim.

Erencan Yardimci wechselte im Sommer 2024 vom türkischen Erstligisten Eyüpspor nach Hoffenheim und wurde direkt zum damals amtierenden österreichischen Double-Sieger Sturm Graz verliehen. Für Graz absolvierte der türkische U21-Nationalspieler in der Hinserie der vergangenen Spielzeit insgesamt 14 Pflichtspiele in der Liga, dem österreichischen Pokal sowie in der Champions League (3 Tore, 2 Assists). Zur Rückrunde kehrte Yardimci nach Hoffenheim zurück und stand für die TSG in acht Bundesligaspielen auf dem Rasen. Außerdem lief der Türke zweimal für die Regionalliga-Mannschaft der Hoffenheimer auf, die am Ende der vergangenen Saison in die 3. Liga aufgestiegen ist.

Sein Debüt in der türkischen U21-Nationalmannschaft feierte Yardimci am 27. September 2022 gegen Georgien (1:0) und absolvierte seitdem 13 Länderspiele für die Nachwuchsmannschaft seines Heimatlandes und erzielte dabei sechs Tore.

Quelle: TSG Hoffenheim