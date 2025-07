Sinsheim – Haris Tabaković wechselt per Leihe zu Borussia Mönchengladbach

Sinsheim / Hoffenheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim verleiht Stürmer Haris Tabaković für die kommende Spielzeit an den Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach.

„Nach sehr offenen und vertrauensvollen Gesprächen mit Haris, haben wir seinem Wunsch nach einer Leihe zu Borussia Mönchengladbach zugestimmt“, sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG. „Haris hat sich als klassischer Mittelstürmer auf dem Platz stets in den Dienst der Mannschaft gestellt und auch mit seinem herausragenden Charakter seinen Beitrag zum Klassenerhalt in der vergangenen Saison geleistet. Wir wünschen ihm für die kommende Saison am Niederrhein alles Gute.“

Haris Tabaković wechselte als Torschützenkönig der 2. Bundesliga vor der Saison 2024/2025 vom Zweitligisten Hertha BSC zur TSG Hoffenheim. In seinem ersten Jahr im Kraichgau absolvierte der Stürmer 29 Pflichtspiele (4 Tore) für die TSG in der Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Europa League.

Der in der Schweiz geborene Bosnier spielte in sämtlichen Nachwuchsnationalmannschaften der Eidgenossen, läuft mittlerweile aber für die A-Nationalmannschaft Bosnien-Herzegowinas auf. Seit seinem Debüt im November 2023 absolvierte Tabaković fünf Partien für die bosnische Nationalelf.

Quelle TSG Hoffenheim