Rhein-Pfalz-Kreis – ERSTMELDUNG Gasausbruch bei Bauarbeiten in Schifferstadt – Feuerwehreinsatz in der großen Kapellenstraße

Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Bei Bauarbeiten in der großen Kapellenstraße kam es zu einem Gasleck. Die Feuerwehr Schifferstadt war schnell vor Ort und konnte den betroffenen Bereich absperren sowie die austretende Flamme kontrolliert abbrennen. Das betroffene Gebäude wurde von der Feuerwehr Schifferstadt bewässert.



Die Maßnahmen der Feuerwehr dauern noch an, die große Kappelstraße ist in diesem Bereich weiterhin gesperrt. Neben der Feuerwehr sind Polizei und Rettungskräfte im Einsatz.

Eine Person wurde verletzt. In enger und sehr guter Zusammenarbeit mit der Feuerwehr arbeitet der Bereitschaftsdienst des

Gasnetzbetreibers Thüga Energienetze vor Ort . Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr.

Näheres ist aktuell noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet.



