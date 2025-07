Ludwigshafen – Sommerliche Bluesklänge im Ebertpark

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Am Donnerstagabend verwandelte sich das Turmrestaurant im Ebertpark in Ludwigshafen in eine stimmungsvolle Kulisse für ein besonderes musikalisches Erlebnis. Die Elville Blues Band sorgte mit gefühlvollen Klängen und sanften Grooves für den perfekten Ausklang eines warmen Sommertags.



In entspannter Atmosphäre genossen die Gäste den Abend auf der Terrasse – mit Blick ins Grüne, gutem Essen und einem erfrischenden Aperol Spritz in der Hand. Die harmonische Kombination aus Live-Musik, kulinarischen Highlights und lauer Abendluft schuf eine besondere Wohlfühlatmosphäre.





Das Event war Teil der Reihe Blues Sessions, präsentiert vom Turmrestaurant, das mit diesem Konzept Musik- und Genussliebhaber gleichermaßen anspricht.



Das nächste Event ist bereits in Planung, eine frühzeitige Reservierung wird empfohlen – denn die Plätze auf der beliebten Terrasse sind begehrt.

Mehr zum Turmrestaurant im Ebertpark: Turmrestaurant im Ebertpark

