Ludwigshafen – Effizient, diskret, modern: Sparkasse Vorderpfalz führt neues Kundenleitsystem in ihrer Hauptstelle ein

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Die Sparkasse Vorderpfalz hat ihre Hauptgeschäftsstelle in Ludwigshafen mit einem modernen Kundenleitsystem ausgestattet und dafür eine umfassende Umgestaltung durchgeführt. Die Neuerung optimiert den Service und schafft ein angenehmes, modernes Erlebnis für die Kundinnen und Kunden sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Dank des neuen Systems gehört Warten in Schlangen nun der Vergangenheit an. Kunden wählen an einem Terminal ihr Anliegen aus, erhalten ein Ticket mit einem Symbol und nehmen im Wartebereich Platz. Auf einem Bildschirm wird ihnen angezeigt, an welchem Service-Schalter die Beratung dann stattfindet. Diese klare Struktur sorgt für eine angenehme, ruhige Atmosphäre, in der die Kundinnen und Kunden jederzeit wissen, wann sie an der Reihe sind. Die neue Organisation verbessert zudem die Diskretion, da jedes Gespräch an einem eigenen Schalter stattfindet, ohne dass andere Kunden das Geschehen mitverfolgen können.

„Mit der Einführung dieses Kundenleitsystems setzen wir auf eine moderne, effiziente und kundenfreundliche Struktur“, erklärt Axel Bevier, Geschäftsstellenleiter der Sparkasse Vorderpfalz in Ludwigshafen. „Wir schaffen eine ruhige und gut organisierte Atmosphäre, die für alle Beteiligten eine spürbare Verbesserung bringt.“

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet das neue System vor allem eine klare Übersicht und effizientere Arbeitsabläufe. Wer wann und mit welchem Anliegen an der Reihe ist, wird durch das System angezeigt, was die Planung und Zuweisung von Kundinnen und Kunden erheblich vereinfacht. So können auch bei hohem Andrang die Kundinnen und Kunden schnell und gezielt an den passenden Schalter zugewiesen werden. Die neuen Kurzzeit-Beraterplätze bieten zudem eine ruhige, schallgeschützte Umgebung für vertiefende Beratungsgespräche oder anschließende Nachbearbeitungen.

Die Sparkasse Vorderpfalz unterstreicht mit dieser Umgestaltung erneut ihren Anspruch, moderne und zukunftsfähige Lösungen für eine hervorragende Kundenbetreuung zu bieten und dabei gleichzeitig den Arbeitsalltag ihrer Teams zu optimieren.

Bildunterschrift: Geschäftsstellenleiter Axel Bevier berichtet von einem guten Start in das neue System

Foto: Sparkasse Vorderpfalz

Quelle Sparkasse Vorderpfalz