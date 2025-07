Landau – Randalierende Personengruppe am Hauptbahnhof

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – In den späten Abendstunden des 18.07.2025 wurde die Polizei gegen 22:40 Uhr zu einer lautstark randalierenden Personengruppe am Hauptbahnhof in Landau beordert. Durch die Gruppe sollen zudem verfassungswidrige Parolen gerufen worden sein. Vor Ort kam es zu mehreren Platzverweisen und eine Person leistete erheblichen Widerstand bei der Feststellung ihrer Identität. Zwei weitere Personen beleidigten die Einsatzkräfte lautstark. Mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Beleidigung und Widerstand wurden eingeleitet. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: Polizeiinspektion Landau (ots)