Landau – Hochstadt – VIDEO NACHTRAG – B272- Tödlicher Verkehrsunfall nach Frontalzusammenstoß

Landau – Hochstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagabend des 18.07.2025, kam es auf der B272 zwischen Essingen und Hochstadt zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.



Gegen 18 Uhr befuhr eine Pkw-Fahrerin aus dem Kreis Pirmasens die B272 aus Landau kommend in Richtung Hochstadt. Beim Überholvorgang kollidierte die Pkw-Fahrerin frontal mit einem entgegenkommenden Lkw. Hierbei wurde die Pkw-Fahrerin tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Zwei Mitinsassinnen wurden schwer verletzt und mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Hubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Die B272 musste für die Dauer der Unfallaufnahme, sowie die Bergung der Fahrzeuge gesperrt werden. Die Sperrung wird voraussichtlich bis ca. 23 Uhr andauern.

Quelle: Polizeiinspektion Landau (ots)