Heidelberg – Wie beeinflussen Klimawandel und Umweltverschmutzung unsere Gesundheit? Vortrag am Dienstag, 22. Juli, im Rathaus im Rahmen der International Summer Science School Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie beeinflussen Klimawandel, Umweltverschmutzung und der Verlust der Artenvielfalt – gemeinsam auch als „Triple Planetary Crises“ bezeichnet – unsere Gesundheit? Dieser Frage gehen Dr. Marina Treskova und Prof. Dr. Joacim Roklöv vom Heidelberg Institute of Global Health

am Dienstag, 22. Juli 2025, um 18.30 Uhr im Neuen Sitzungssaal des Heidelberger Rathauses, Marktplatz 10, nach. Der öffentliche Wissenschaftsvortrag unter dem Titel „Planet & Pathogens: Data-Driven Insights of the Impacts of the Triple Planetary Crises“ erfolgt in englischer Sprache. Er findet im Rahmen der aktuellen International Summer Science School Heidelberg (ISH) statt. Der Vortrag richtet sich nicht nur an Fachleute, sondern ausdrücklich auch an Bürgerinnen und Bürger. Die Stadt Heidelberg und der wissenschaftliche Beirat der ISH laden alle Interessierten herzlich zu der Veranstaltung ein. Der Eintritt ist frei.

Hintergrund: International Summer Science School Heidelberg (ISH)

Bei der ISH verbringen jedes Jahr auf Einladung der Stadt Heidelberg naturwissenschaftlich begabte und herausragende Abiturientinnen und Abiturienten aus unterschiedlichen Ländern interessante und ereignisreiche vier Wochen in Heidelberg: Unter der Anleitung erfahrener Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler absolvieren sie in Forschungseinrichtungen ein Praktikum. Daneben haben die jungen Talente die Gelegenheit, Heidelberg und die Region kennenzulernen und Freundschaften mit anderen Nachwuchsforscherinnen und -forscher zu schließen. In diesem Jahr nehmen neun Jugendliche und junge Erwachsene teil: Sie kommen aus Heidelbergs Partnerstädten Kumamoto (Japan), Montpellier (Frankreich) und Rehovot (Israel) sowie aus der polnischen Stadt Jelenia Góra, mit der Heidelberg seit mehr als 25 Jahren freundschaftliche Beziehungen pflegt. Darunter sind auch zwei Heidelberger Jugendliche.

Die ISH ist ein Projekt der Stadt Heidelberg in enger Zusammenarbeit mit renommierten Heidelberger Forschungseinrichtungen. In diesem Jahr sind folgende Institutionen beteiligt: Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Haus der Astronomie Heidelberg (HdA), Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA), Heidelberger Institut für Theoretische Studien (HITS), Universitätsklinikum Heidelberg und Max-Planck-Institut für Kernphysik (MPIK).

Quelle: Stadt Heidelberg