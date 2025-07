Heidelberg – Unlocking Potential: Junge Frauen in Wissenschaft und Gesellschaft – Dialog am 28. Juli im DAI mit der Wissenschaftlerin und Frauenrechtsaktivistin Sitara Brooj Akbar

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie können die Talente und Zukunftsvisionen junger Frauen in Wissenschaft und Gesellschaft gezielt gefördert werden? Diese Frage steht im Mittelpunkt der Veranstaltung „Unlocking Potential: Junge Frauen in Wissenschaft und Gesellschaft“, die am Montag, 28. Juli 2025, um 18 Uhr in der DAI Library Heidelberg, Sofienstraße 12, stattfindet. Prominenter Gast ist die Wissenschaftlerin und Frauenrechtsaktivistin Sitara Brooj Akbar. Interessierte aller Generationen, Fachrichtungen und Hintergründe sind eingeladen, gemeinsam mit Sitara Brooj Akbar sowie lokalen Führungspersönlichkeiten, Bildungsakteurinnen und jungen Engagierten aus Heidelberg ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bürgermeisterin Stefanie Jansen eröffnet die Veranstaltung. Die Moderation übernimmt Evein Obulor, Geschäftsführerin der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus. Ebenfalls mit dabei ist Sandra Arendarczyk, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Heidelberg. Das Dialogformat ist eine Veranstaltung des Amtes für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg und findet im Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) statt. Die Veranstaltung erfolgt in englischer Sprache und bietet Raum für Dialog, Reflexion und Vernetzung über Fachgrenzen, Generationen und kulturelle Hintergründe hinweg.

Sitara Brooj Akbar ist Krebsforscherin an der University of Oxford und bei Genomics England/NHS England tätig. Bereits im Alter von fünf Jahren sprach sie auf öffentlichen Bühnen und im Fernsehen. Heute ist sie eine vielfach ausgezeichnete Wissenschaftlerin, mehrfache Weltrekordhalterin und Frauenrechtsaktivistin. Sie ist unter anderem die jüngste Person weltweit, die die IELTS-Sprachprüfung mit der Höchstpunktzahl absolvierte. Als Botschafterin des Pakistan Youth Forums in den Vereinigten Arabischen Emiraten setzte sie sich bereits mit 15 Jahren dafür ein, jungen Menschen eine Stimme zu geben. In ihrer wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Arbeit verbindet sie Bildungsgerechtigkeit, Empowerment und globale Perspektiven.

Quelle: Stadt Heidelberg