Heidelberg – Metropolink feiert 11. Jubiläum! Start am 24. Juli

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Metropolink-Festival feiert sein 11. Jubiläum vom 24. Juli bis zum 2. August. Während großformatige Murals in der Stadt produziert und realisiert werden, mitunter das höchste geschlossene Kunstwerk Deutschlands mit 83m in der Spitze und über 1.400m2, mündet der urbane und künstlerische Höhepunkt von Metropolink auf der ehemaligen US-Liegenschaft Patrick-Henry-Village über einen Zeitraum von 2 Wochen.

Rundum das Metropolink Headquarter, die Metropolink´s Commissary, entsteht ein kompositorischer Melting-Pot mit Künstler*innen aus aller Welt, wo Urbane Kunst auf musikalische Highlights trifft. Neue Wandgestaltungen verschmelzen mit gegenwärtigen kreativen Strömungen, wie inspirierender Visual-Art oder grandiose Skulpturen und Installationen. Originelle Interventionen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, wollen zeigen was technisch möglich ist.

Metropolink will Lieblingsorte schaffen, im Zeitgeist und verbindendes Element zwischen Tradition und Aufbruch zugleich..

Es gibt stark reduzierte Soli-Tickets für Menschen, egal ob in Ausbildung, Studierende, oder Menschen ohne stabiles Einkommen. So haben alle die Möglichkeit, das Festival vergünstigt besuchen zu können.

Quelle: Festivalleiteitung Pascal Baumgärtner / Team Metropolink-Festival