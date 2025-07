Speyer – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, den 17.07.2025, gegen 18:30 Uhr befuhr eine 45-jährige mit ihrem PKW Ford Kuga die Industriestraße in Fahrtrichtung der Stockholmer Straße. Ein 32-jähriger befuhr mit seinem PKW Mercedes-Benz CLA die Industriestraße in entgegengesetzter Richtung. Die 45-jährige kam ohne Fremdeinwirkung nach links von ihrer Fahrbahn ab und kollidierte nahezu frontal mit dem entgegenkommenden PKW Mercedes-Benz. Bei der Unfallaufnahme schilderte die 45-jährige, dass sie kurz bevor sie von ihrer Fahrbahn abgekommen ist noch auf ihr Handy geschaut hat. Da zudem durch die Polizeibeamten bei der Fahrerin Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von 1.82 Promille durchgeführt. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Beide Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 32.000 Euro. Bis zur Beendigung der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn einseitig gesperrt werden. Gegen 20:00 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben.

Quelle: Polizeiinspektion Speyer