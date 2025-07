Sinsheim – Neues Klavier für die Städtische Musikschule – Spende der Sparkasse Kraichgau macht Neuanschaffung möglich

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Städtische Musikschule Sinsheim schafft musikalische Erlebnisräume und vermittelt Lust am Musizieren. Und das aus Leidenschaft und Überzeugung. Um einen exzellenten Unterricht zu gewährleisten, sind hochwertige Instrumente von zentraler Bedeutung. Seit etwa zwei Monaten steht im Klavierzimmer der Musikschule nun ein neues Unterrichtsklavier. Ermöglicht wurde die Neuanschaffung durch eine großzügige Spende der Sparkasse Kraichgau über 7.000 Euro. Norbert Grießhaber, Vorsitzender des Vorstands, übergab in der Städtischen Musikschule den symbolischen Scheck und machte sich selbst ein Bild vom neuen schwarzglänzenden Piano. Der Korpus des Instruments ist etwas höher als bei manch anderen Modellen, dadurch liefert das Klavier einen herausragenden Klang, erklärte Musikschulleiter Jaap van Wely. Vor Ort ergab sich gleich die Gelegenheit, sich selbst davon zu überzeugen. Musikschülerin Dorothea Tsantilis, die in der Städtischen Musikschule seit rund 10 Jahren Klavierunterricht bei Elke Burger von Stein nimmt, spielte von Claude Debussy Arabeske Nr. 2 in E-Dur. Oberbürgermeister Marco Siesing nutzte die Gelegenheit, um Norbert Grießhaber sehr herzlich für die großzügige Spende zugunsten der musikalischen Bildung zu danken.

Quelle: Stadtverwaltung Sinsheim