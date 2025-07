Sinsheim – Erfolgreiche Ausbildungsabschlüsse – Vielfältiges Berufsangebot bei der Stadtverwaltung Sinsheim

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. 15 Auszubildende haben im Jahr 2025 erfolgreich ihre Ausbildung bei der Stadtverwaltung Sinsheim absolviert. Am vergangenen Donnerstag wurden sie im Rahmen einer Abschlussfeier im Rathaus gewürdigt. Der Blick auf die Berufsabschlüsse der Absolventen zeigt, wie vielfältig das Ausbildungsangebot bei der Stadtverwaltung Sinsheim ist: Zwei Verwaltungsfachangestellte, ein Fachangestellter für Bäderbetriebe, ein Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste, zwei Bachelor of Arts Soziale Arbeit, ein Kaufmann für IT-Management, sieben Erzieherinnen und Erzieher sowie eine Beamtin im mittleren Dienst konnten ihren erfolgreichen Abschluss feiern. Im Rahmen einer offiziellen Feierstunde im Sitzungssaal erhielten alle Absolventen ein kleines Geschenk, überreicht von Oberbürgermeister Marco Siesing und Personalabteilungsleiter Ronald Lips. Siesing gratulierte allen – nun ehemaligen – Azubis persönlich: „Hinter Ihnen allen liegen lange und sicher auch entbehrungsreiche Jahre. Sie können sehr stolz sein auf das, was Sie erreicht haben. Danke, dass Sie sich für die Stadt Sinsheim als Ausbilder entschieden haben. Ich bin überzeugt, dass Sie hier bestens auf Ihre berufliche Zukunft vorbereitet wurden.“

Ausbildung sei immer eine Teamleistung, und diese funktioniere bei der Stadt hervorragend, betonte Ausbildungsleiterin Jessica Block. Auch Anleiter und Ausbilder erhielten im Rahmen der Feierstunde jeweils ein kleines Präsent als Anerkennung. „Ich erinnere mich noch, wie wir hier vor drei Jahren zum Auftakt der Startertage zusammensaßen. Heute sitzen andere Menschen vor mir“, wandte sie sich an die Absolventen. „Ich bin stolz auf Sie alle. Sie haben eine tolle Entwicklung durchgemacht.“ Für jeden einzelnen erfolgreichen Absolventen fand sie persönliche, wertschätzende Worte und teils humorvolle Anekdoten. Ein besonders persönliches Geschenk haben sich die Auszubildenden quasi selbst gemacht: Im Rahmen der Startertage hatten sie Briefe an sich selbst geschrieben, die Block bis zur Verabschiedung sicher verschlossen verwahrt hatte und nun jedem einzeln zurücküberreichte. Allen Auszubildenden wurde ein Angebot zur Übernahme gemacht. Bewerbungen für einen Ausbildungsbeginn 2026 bei der Stadtverwaltung Sinsheim sind noch möglich.

Mehr Infos unter www.sinsheim.de/stellenangebote

Quelle: Stadtverwaltung Sinsheim