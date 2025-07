Schwetzingen – Sommer, Sonne, Kaktus! – Fröhliches Sommerfest im Betreuungszentrum Musik, Mode und gute Stimmung – Vielfältige Unterhaltung und Genuss für Bewohner und Team

Schwetzingen/Rhein-Neckar-kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Unter strahlendem Sonnenschein und dem fröhlichen Motto „Sommer, Sonne, Kaktus!” feierte das Betreuungszentrum am vergangenen Dienstag sein alljährliches Sommerfest. Zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige sowie das engagierte Team des Hauses kamen zusammen, um gemeinsam einen unvergesslichen Tag voller Lebensfreude, Musik und guter Laune zu verbringen. Birgit Bizer, Leiterin des Betreuungszentrumszentrums, eröffnete das Fest mit einer herzlichen Rede, in der sie die Besonderheiten des diesjährigen Mottos hervorhob: „Sommer bedeutet für uns Eis in der Sonne, bunte Kleider und gute Laune. Die Sonne schenkt Wärme im Gesicht und Licht im Herzen. Und der Kaktus? Kakteen sind robust und manchmal ein bisschen stachelig, aber tief im Inneren speichern sie Leben – genau wie wir”. Diese charmante Metapher brachte viele zum Schmunzeln und sorgte für eine warme, familiäre Atmosphäre.



Im Anschluss an die Begrüßung begeisterte die Theatergruppe mit ihrem Chorauftritt die Gäste. Zwischen den Liedern wurden stimmungsvolle Gedichte vorgetragen, die die sommerliche Stimmung wunderbar unterstrichen und für besinnliche Momente sorgten. Für das leibliche Wohl war mit einem herzhaften Mittagessen bestens gesorgt: klassische Bratwurst vom Grill, mediterrane Nudelpfanne und weitere frisch zubereitete Speisen ließen keine Wünsche offen. Am Nachmittag folgte eine modische Überraschung: Eine lebhafte Hutmodenschau präsentierte originelle und farbenfrohe Kopfbedeckungen, die bei den Gästen großen Anklang fanden. Dazu gab es Kaffee und Kuchen, die zum gemütlichen Verweilen einluden. Der Tag bot den Bewohnerinnen und Bewohnern zahlreiche Gelegenheiten zum Austausch, Lachen und gemeinsamen Feiern – ganz im Sinne der festlichen Botschaft. Ein besonderer Dank gilt dem gesamten GRN-Team, das mit viel Engagement und Herzblut das Fest organisierte und täglich dafür sorgt, dass das Betreuungszentrum keine Unterkunft ist, sondern ein echtes Zuhause.

Infos zum Betreuungszentrum Sinsheim: https://www.grn.de/sinsheim/betreuungszentrum/startseite

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH