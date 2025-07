Neustadt / Weinstraße – Weiterer tödlicher Unfall heute Abend diesmal auf der A65

Neustadt / Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – Ebenfalls am heutigen Abend am 18.07.2025 kam es auf der A65 bei Neustadt an der Weinstraße zu einem weiteren tragischen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.

Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Ein Gutachter wurde zur Unfallstelle bestellt, die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Die A65 ist im betroffenen Abschnitt nur eingeschränkt befahrbar – mit erheblichen Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

MRN-News wird auch hier weiter berichten, sobald gesicherte Erkenntnisse vorliegen.

