Neuleiningen – Drogentest positiv

Neuleiningen/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am gestrigen Donnerstag (17.07.25) gegen 19:30 Uhr bemerkten Polizeibeamte bei einem 22 Jahre alten Autofahrer Auffälligkeiten, die auf Drogenkonsum zurückzuführen sein können. Ein Urin-Drogentest war nicht möglich, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Deren Untersuchungsergebnis wird zeigen, ob und in welcher Konzentration Drogenwirkstoffe nachgewiesen werden können. Gleichzeitig stellt sich heraus, ob der Tatbestand des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss vorliegt.

Quelle: Polizeiinspektion Grünstadt