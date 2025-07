Mannheim – Trauerfeier für diejenigen, die sonst keine hätten – Hauptfriedhof: Die Evangelische und die Katholische Kirche laden am 25. Juli wieder zu einer Gedenkfeier in die Trauerhalle ein

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, 25. Juli, um 12 Uhr findet in der Trauerhalle des Mannheimer Hauptfriedhofs wieder ein ökumenischer Gedenkgottesdienst statt: Er ist verstorbenen Gemeindemitgliedern gewidmet, die ohne Trauerfeier bestattet wurden. Den Gottesdienst gestaltet Pfarrer Maximilian Heßlein gemeinsam mit seinem katholischen Kollegen, Franziskaner Markus Steinberger. Durch diese Feier haben Menschen aus dem Umfeld der Verstorbenen die Möglichkeit, sich in deren Gedenken zu versammeln und sich von ihnen zu verabschieden. In jeder Gedenkfeier werden die Namen der Verstorbenen verlesen. Dieses ökumenische Angebot gibt es vier Mal im Jahr.

Quelle:

Foto: ekma/de Vos (dv/schu)