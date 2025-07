Ludwigshafen – LU kompakt: Französisch für den Urlaub

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Seniorenzentrum LU kompakt, Benckiserstraße 66, startet am Montag, 4. August 2025, 15 Uhr ein Kurs “Französisch für den Urlaub”. Der Kurs ist gedacht für Menschen, die schon ein wenig Französisch können – es beispielsweise vor Jahren gelernt haben, aber vieles vergessen haben – oder die sich nicht trauen zu reden. Kursleiterin Antje Schröder will mit den Teilnehmenden Redewendungen üben, wie man sie beispielsweise im Hotel, im Restaurant oder im Supermarkt gebrauchen kann. Zudem vermittelt sie Infos zu Land und Leute. Der Kurs umfasst sieben Termine, die jeweils 90 Minuten dauern. Pro einzelnem Termin zahlt man drei Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich beim Bürodienst von LU kompakt unter der Telefonnummer 0621 96364251, oder per E-Mail an lukompakt@ludwigshafen.de. Der Bürodienst ist erreichbar von Montag bis Donnerstag, 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr.

QUelle Stadt Lu

