Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. In einer Zeit, in der Russland seine Angriffe auf die Ukraine massiv intensiviert und die Zahl ziviler Opfer einen neuen Höchststand erreicht hat, steht die Stadt Mannheim weiterhin fest an der Seite ihrer Partnerstadt Czernowitz. Erstmals wurde die westukrainische Stadt direkt Ziel eines russischen Angriffs. Mit einem weiteren Hilfstransport von Mannheim nach Czernowitz ... Mehr lesen »