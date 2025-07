Germersheim – Gästeführertreffen bringt Tourismusakteure der Region zusammen

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Vergangene Woche fand in der Polderscheune Neupotz ein erstes Treffen statt, das zertifizierte Gästeführerinnen und Gästeführer, Museumsvertretende sowie Touristikerinnen und Touristiker aus dem Landkreis Germersheim zusammenbrachte. Ziel der Veranstaltung war es, den persönlichen Austausch zu fördern, bestehende Netzwerke zu stärken und neue Kooperationen anzustoßen. Rund 20 Teilnehmende folgten der Einladung des Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim e.V. und nutzten die Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre kennenzulernen und über gemeinsame Perspektiven im Bereich Gästeführungen auszutauschen. Herzstück des Abends war ein interaktives Gruppen-Speed-Dating, bei dem Museen und Tourismuspartner sich in jeweils drei Minuten vorstellen konnten – samt ihrem Bedarf an Gästeführungen und möglichen Kooperationsansätzen. Michael Walter, ausgebildeter Gästeführer und PAMINA Rheinpark Guide, bereicherte das Programm mit einem persönlichen Erfahrungsbericht über seinen Werdegang in der Gästeführerszene. Offen und authentisch schilderte er Chancen und Herausforderungen und betonte die große Bedeutung von guter Zusammenarbeit.

Zudem stellte das Team des Südpfalz-Tourismus die Möglichkeit vor, regionale Gästeführungen professionell über die eigene Internetpräsenz zu vermarkten – ein Instrument, das nicht nur die Sichtbarkeit erhöht, sondern auch neue Gästezielgruppen ansprechen kann. Mit Veranstaltungen wie dem Gästeführertreffen setzt der Tourismusverein des Landkreises Germersheim ein starkes Zeichen für Kooperation, Qualität und persönlichen Austausch – alles Faktoren, die für den zukunftsfähigen Tourismus von zentraler Bedeutung sind. „Die positive Resonanz und das Interesse an diesem Austausch zeigen uns wie wichtig solche Veranstaltungen sind, um den Tourismus in der Region zu gestalten“, so Anette Kloos, Kreisbeigeordnete und stellvertretende Vorsitzende des Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim e.V.: „Wir freuen uns über das lebendige Netzwerk, das an diesem Abend weitergewachsen ist.“

Weitere Informationen:

Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim e.V., www.suedpfalz-tourismus.de, info@suedpfalz-tourismus.de.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim