Frankenthal – Umleitung und zusätzliche Anbindung ans Strandbad ab 21. Juli 2025 – Frankenthal: Bauarbeiten haben Auswirkungen auf Buslinie 466

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund umfangreicher Bauarbeiten wird der Studernheimer Weg zwischen Eppstein und Studernheim ab dem 21. Juli 2025 bis voraussichtlich Ende 2026 voll gesperrt. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Buslinie 466 im Stadtgebiet Frankenthals. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) nimmt daher in Abstimmung mit der Stadt Frankenthal temporäre Fahrplanänderungen für den genannten Zeitraum vor. Die Linie 466 wird großräumig umgeleitet – die Umleitung erfolgt über das Strandbad Frankenthal, das damit neu angebunden wird, und den Albrecht-Dürer-Ring weiter nach Studernheim. Für das Strandbad wurden zwei unterschiedliche Ersatzhaltestellen für die Hin- und Rückrichtung aufgestellt. In Studernheim werden alle bisherigen Haltestellen weiterhin bedient, teils jedoch in geänderter Reihenfolge. Die Erreichbarkeit von Flomersheim und Eppstein ist über die Linie 465 weiterhin gewährleistet.

Die Umleitungsstrecke führt über folgende Haltestellen:

Frankenthal, Schmiedgasse – Feierabendhaus – Benderstraße (Hinfahrt) / Wormser Tor (Rückfahrt) – Am Strandbad – Albrecht-Dürer-Ring – ADR Kiosk – Max-Beckmann-Str. – Paul-Klee-Str. – Schongauerstr. – Studernheim, Frankenthaler Str. – Friedhof – Ruchheimer Weg – Oggersheimer Str. – Kirche (Rückrichtung entsprechend).

Nicht bedient werden von der Linie 466 während der Sperrung folgende Haltestellen:

Neumayerschule, Speyerer Tor, CongressForum, Goethestraße, Philipp-Rauch-Straße, Gemeindehaus Flomersheim, Bahnhof Flomersheim, Siedlung Flomersheim, Eppstein Süd und Römerstraße.

Hinweis für Schülerinnen, Schüler und Eltern:

Veränderungen im Schülerverkehr wurden soweit möglich minimiert. Dennoch bittet der VRN alle Fahrgäste, insbesondere Familien mit schulpflichtigen Kindern, die geänderten Fahrpläne rechtzeitig zu prüfen.

Die aktualisierten Fahrpläne stehen in Kürze auf der Website des VRN unter www.vrn.de zur Verfügung.