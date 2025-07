St. Leon-Rot – BAB5 – Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen – NACHTRAG

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis7Metropolregion Rhein-Neckar. Wie bereits berichtet, ereignete sich am Donnerstagmittag gegen 13:45 Uhr ein Unfall auf der A 5 zwischen Karlsruhe und Heidelberg, Höhe Autobahnkreuz Walldorf. Ersten Unfallermittlungen zufolge kollidierte ein LKW am Stauende mit einem Renault Trafic. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinbus auf einen davorstehenden LKW geschoben. Die beiden Insassen des Renaults wurden durch die Kollision leicht verletzt und zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von bislang unbekannter Höhe. Für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme sowie die Abschlepp- und Reinigungsarbeiten ist derzeit der mittlere und rechte Fahrstreifen gesperrt. Es kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim