Schifferstadt – Bewerbungen für den Obst- und Gemüsetag noch möglich

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Knapp zwanzig Ausgaben geben Recht – der Obst- und Gemüsetag ist zu einer festen Größe im städtischen Veranstaltungskalender geworden, die weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. In diesem Jahr findet er am Sonntag, 28. September im Innenstadtgebiet statt.

Das Stadtmarketing sucht noch Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die beliebte Veranstaltung am letzten Septemberwochenende. Neben Informationen zu Ernährung und Lebensmittel, Bewegung, Umwelt- und Naturschutz werden auch Verkostungen und Verpflegung am Obst- und Gemüsetag angeboten, um das wichtige Thema einer gesunden Ernährungs- und Lebensweise Bürgerinnen und Bürgern wieder mehr ins Blickfeld zu rücken.

Bewerbungen für den diesjährigen Obst- und Gemüsetag sind noch bis 5. August möglich. Interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den genannten Bereichen können sich gerne mit dem Stadtmarketing in Verbindung setzen. Das Bewerbungsformular ist auf der Homepage der Stadt Schifferstadt unter www.schifferstadt.de abrufbar.

