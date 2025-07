Mannheim – „MONNEM BIKE – Das Festival“ am 26. Juli 2025 auf Spinelli – Neuer Ort und neue Highlights rund ums Rad

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Workshops zum Mitmachen, kostenlose Radchecks und Teststrecken, Bühnenprogramm mit Livemusik, Spiel- und Spaßflächen und viele weitere Attraktionen für Groß und Klein: Am Samstag, 26. Juli 2025, lädt die siebte Auflage von „MONNEM BIKE – Das Festival“ von 11 bis 20 Uhr Besucherinnen und Besucher aus Mannheim und der Region dazu ein, die Geburtsstadt des Fahrrads im Spinelli-Park neu zu erleben. MONNEM BIKE widmet sich dabei einen ganzen Tag lang der nachhaltigen Mobilität unter dem Schwerpunktthema Fahrrad und Radschnellweg. Dabei ist Spinelli mit seiner direkten Anbindung an den Radschnellweg ein bewusst gewählter, neuer Veranstaltungsort.

Das Festival feiert in Mannheim jährlich das Fahrrad als echte „Monnemer“ Erfindung. 1817 erfand Karl Drais in Mannheim einen hölzernen Vorläufer des heutigen Fahrrads – das 200-jährige Radjubiläum feierte Mannheim 2017 mit der Erstausgabe von MONNEM BIKE, das neben dem Fahrrad mittlerweile auch anderen Themen wie Umweltschutz und nachhaltiger Mobilität Raum bietet. Das Festival wird 2025 erstmals von der VTM Mannheim GmbH veranstaltet – mit einer Neukonzeption passend zum diesjährigen Veranstaltungsort. So wird an diesem Tag erstmals die U-Halle auf Spinelli zum konzentrierten Fahrrad-Hotspot, wo sich die Besucherinnen und Besucher auf beliebte Attraktionen aus den Vorjahren ebenso freuen dürfen wie auf neue Highlights. MONNEM BIKE bleibt ein bewegungsbegeisterter, kreativer Erlebnisraum für umweltfreundliche Mobilität und bietet auf einer großen Aktionsfläche Programm für viel Spiel und Spaß – zum Mitmachen, Staunen und Informieren. Selbstverständlich ist für das leibliche Wohl bei Spinelli-Kitchen und zusätzlich an mehreren Essens- und Getränkeständen gesorgt.

„Das Spinelli-Quartier mitsamt seinen Grünflächen steht für nachhaltige Transformation von Konversionsflächen und ist ein gelungenes Beispiel für zukunftsorientierte Stadtentwicklung. Der neue Stadtraum ist ein Gewinn für das Festival und passend zum fertiggestellten Radschnellweg und der frisch wiedereröffneten U-Halle“, sagt der für Radkultur und Stadtentwicklung zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer.

Wie gewohnt wird die Radio Regenbogen-Bühne, umgeben von einer Chillout-Area und gastronomischem Angebot, wieder für die musikalische Unterhaltung sorgen. Nachdem das Gitarrenduo „Cool Breeze“ sein Publikum mit auf eine akustische Zeitreise durch 50 Jahre Pop- und Rockmusik mitgenommen hat, findet um 12.30 Uhr die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Ralf Eisenhauer statt. Im Anschluss weht ein Hauch von Italien mit Francesca und Raphael als Duo „Kapper & Autz“ über die Bühne. Blues, Country, American Folk und Rock in einem halbakustischen „Mannheim-Style“ bringen die fünf Musiker von „Braveland“ auf die Bühne, auf der auch die Preisverleihung vom STADTRADELN stattfindet. Der Sundown wird von Radio Regenbogen DJ Daniel Enrix mit chilligen Beats musikalisch untermalt.



Ein echter Hingucker sind die Fahrradkünstlerinnen und -künstler mit ihren Shows auf ein, zwei oder mehr Rädern. Neben den Vorführungen locken Mitmachangebote für Groß und Klein. So zum Beispiel bei der beliebten BMX-Show, bei der einige der besten BMX-Talente Deutschlands auf ihrer Luftkissenlandung spektakuläre Tricks präsentieren. Im Anschluss an die Shows hat das Publikum selbst die Möglichkeit, an Workshops teilzunehmen und erste Tricks zu üben – Leihräder in verschiedenen Größen und diverse Rampen stehen dafür bereit. Wer sich hoch hinaus traut, kann stilecht in die Vergangenheit eintauchen und bei Florians Hochrad Fahrschule einen Hochradführerschein absolvieren. Die Bike Brothers zeigen spektakuläre Sprünge und atemberaubende Stunts in ihrer Trial-Bike-Show. Ina Queiss aus dem Cycling Circus führt in ihrer Bikerina-Show außergewöhnliche Akrobatik auf dem Rad vor. Für die ganz Kleinen (bis 5 Jahre) gibt es einen Nostalgiespielplatz mit Fahrzeugen aus verschiedenen Epochen. Beim „Kunstrad“ können sich Besucherinnen und Besucher ihr eigenes Kunstwerk erstrampeln und natürlich mit nach Hause nehmen.

Beim Radsalon präsentieren Fahrradanbieter aus der Region die neusten Trends und Bikes der aktuellen Fahrradsaison. Wer auf der Suche nach einem Liebhaberstück ist, wird vielleicht auf dem Gebrauchtradmarkt fündig. Der ADFC bietet außerdem seine umfangreiche Helmberatung und Fahrradcodierung an. Der Rad-Check testet Fahrräder kostenlos auf Verkehrstauglichkeit und schafft Abhilfe bei platten Reifen und kleineren Reparaturen. Basement Bikes bietet Ergonomieberatung samt Sitzknochen- und Handgrößenvermessung.

Viele weitere Vereine, Initiativen und Institutionen aus den Bereichen Radverkehr, Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz sind mit Infoständen und Mitmachangeboten ebenso Teil des Programms. Am Infostand von Visit Mannheim kann an einer Verlosung teilgenommen werden. Zu gewinnen gibt es die Stadtführung Stadt.Wand.Kunst auf zwei Rädern. Neu hinzu kommt in diesem Jahr die Preisverleihung der Aktion STADTRADELN, die bei MONNEM BIKE ihren feierlichen Abschluss finden wird.

VTM-Geschäftsführer Oliver Althausen ist von der Attraktivität des neuen Veranstaltungsgeländes überzeugt: „Inspiriert vom neuen Veranstaltungsort haben wir ein attraktives Programm zusammengestellt, das auch für die angrenzenden Stadtteile ansprechend ist. Ich bedanke mich bei unseren Hauptsponsoren Radio Regenbogen und VRN, sowie bei allen Beteiligten, die zum Gelingen von MONNEM BIKE beigetragen haben. Das Zusammenwirken der vielen Teilnehmenden stimmt mich zuversichtlich, dass das neue Konzept mit einem großen Zuspruch honoriert wird.“

Veranstaltungszeiten:

Infostände von 11 bis 18 Uhr

Bühnenprogramm von 11 bis 20 Uhr

Anreise:

Bitte nutzen Sie nach Möglichkeit das Fahrrad oder den öffentlichen Nahverkehr für Ihre Anreise.

Fahrrad:

Wer nicht mit dem eigenen Fahrrad kommen kann: VRNnextbike ermöglicht die An- und Abreise zu MONNEM BIKE durch eine mobile Fahrradstation auf dem Eventgelände. Darüber hinaus kann der Gutscheincode VRNnb10 für 100 Freiminuten zur aktuellen Jubiläumsaktion eingelöst werden.

Bus & Bahn:

Bahnlinie 7 Haltestelle Feudenheim Talstraße

Buslinie 53 Haltestelle Käfertal Chisinauer Platz

Auto:

Parken im Quartiersparkhaus Spinelli, Talstraße 125

Weitere Infos und den Programmflyer gibt es unter www.monnem-bike.de.