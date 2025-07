Mannheim – Kolpingsfamilie sammelt über 901kg Schuhe für guten Zweck – Höchstes Sammelergebnis aller Zeiten

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Von November 2024 bis Februar 2025 lief die deutschlandweite Schuhsammelaktion „Mein Schuh tut gut” des Kolpingwerkes Deutschland, an dem auch die Kolpingsfamilie Mannheim-Zentral mitwirkte. Nun steht das Ergebnis fest: 901,19kg Schuhe wurden in Mannheim zugunsten der Internationalen Adolph-Kolping-Stiftung gesammelt – eine Stiftung, die sich weltweit für die Förderung von Berufsbildungszentren, von Jugendaustausch und internationalen Begegnungen, Sozialprojekten und religiöser Bildung stark macht. Bundesweit wurden 244.613 Paar Schuhe in 8.464 Paketen gesammelt – das höchste Sammelergebnis aller Zeiten.

Die Sammelgelegenheiten in Mannheim waren so vielfältig wie die Schuhe, die abgegeben wurden: Ganzjährig konnten und können im Mannheimer Kolpinghaus (R7, 9-11) Schuhe abgegeben werden, zudem bestand bei diversen Veranstaltungen der Kolpingsfamilie – u.a. beim Kolpinggedenktag in der St. Elisabeth-Kirche im Dezember – Gelegenheit, gebrauchte Schuhe zu spenden. An Schuhspenden war wirklich alles dabei: Wanderschuhe, Gummistiefel, Absatzschuhe, Sandalen – von Kleinkindgröße bis Größe 54, alte wie fast neuwertige Schuhe.



Die Kolpingsfamilie Mannheim-Zentral freut sich über das grandiose Sammelergebnis. „Nach 355kg 2023 und nun 901kg 2024 scheint mir die nächste Hürde – eine ganze metrische Tonne – im Bereich des Möglichen”, schmunzelt Sebastian Fuhrmann, Co-Vorsitzender der Kolpingsfamilie. Generell sei das Ergebnis großartig, auch, weil man dieses Jahr erst zum zweiten Mal teilnehme. Damit sei das Sammelergebnis nicht nur bundesweit das höchste, sondern auch in Mannheim. Es stehe aber auch für eine große Hilfsbereitschaft, Zusammenhalt und Aktivität in den Mannheimer Gemeinden: Zum Kolpinggedenktag habe man einige Sammelbehälter aufgestellt; diese seien nach wenigen Minuten übervoll gewesen – „viele Menschen kamen auch aus anderen Mannheimer Gemeinden extra an diesem Abend in die St. Elisabeth-Kirche, um Schuhe abzugeben.”, berichtet Sebastian Fuhrmann. Für die Kolpingsfamilie sei die Schuhsammelaktion eine gute Möglichkeit, um zu helfen und Gutes zu tun. Der Aufwand für die relativ wenigen Aktiven ist überschaubar: Als zentrale Sammelstelle, Lager und „Versandplattform” fungiere das Mannheimer Kolpinghaus. Als Kolpingsfamilie traf man sich an mehreren Tagen, um die Schuhe zu sortieren, zu verpacken und für den Versand vorzubereiten.

Die Kolpingsfamilie Mannheim-Zentral bedankt sich bei allen, die zum Erfolg der Schuhsammelaktion in Mannheim und damit zu diesem grandiosen Sammelergebnis beigetragen haben – allen voran natürlichen allen Schuhspenderinnen und Schuhspendern. Darüber hinaus gilt der Dank dem Team des Mannheimer Kolpinghauses, welches Entgegennahme und Versand übernommen hat, und nicht zuletzt allen weiteren Unterstützern und ehrenamtlichen Mitstreitern, die mit Versandmaterial, Logistik und Transport sowie dem Sortieren und Verpacken geholfen haben.

Im letzten Quartal 2025 geht die bundesweite Schuhsammelaktion „Mein Schuh tut gut!” in die nächste Runde; auch die Kolpingsfamilie Mannheim-Zentral wird wieder dabei sein. Um allerdings „Stoßzeiten” zu vermeiden, können Schuhe das ganze Jahr über im Mannheimer Kolpinghaus (R 7, 9-11) abgegeben werden. Auf www.schuhaktion-ma.de gibt es zudem eine Liste aller Sammelstellen und -aktionen, die ständig aktualisiert wird, sowie Infos zur Sammelaktion uns der Kolpingsfamilie.

Über die Kolpingsfamilie Mannheim-Zentral

Die Kolpingsfamilie Mannheim-Zentral ist eine von ca. 2.200 Kolpingsfamilien in ganz Deutschland, die sich für Jugend- und Erwachsenenbildung, humanitäre Projekte und in der christlichen Jugend- und Seniorenarbeit einsetzt. Im ganzen Verband engagieren sich etwa 205.000 Mitglieder – rund 40 davon in Mannheim.

Dort sind die Aktivitäten vielfältig: Man bringt sich bei Gemeindefesten ein, gestaltet im Rahmen des Bildungsauftrags Film- und Themenabende zu aktuellen, aber auch anderen spannenden Themen und engagiert sich in der Jugendarbeit. Auf der Webseite www.kolping-mannheim.de und auf Social Media finden sich stets aktuelle Termine und Aktionen der Kolpingsfamilie.