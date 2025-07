Mannheim/Heidelberg – Unfallzunahme wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei Regen

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund der derzeitig herrschenden Witterungsbedingungen zwischen Sonnenschein und Regen wurden vermehrt Unfälle festgestellt. Am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr fuhr ein 30-jähriger Ford-Fahrer auf dem linken Fahrstreifen der A 6 in Richtung Heilbronn. Zur gleichen Zeit fuhr eine 29-jährige Dacia-Fahrerin auf dem mittleren Fahrstreifen in gleiche Fahrtrichtung. Ersten Unfallermittlungen zufolge verlor der Ford-Fahrer bei regennasser Fahrbahn und nicht an die Witterung angepasste Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam schließlich nach links von der Fahrbahn ab. Wo er gegen eine Betonleitwand prallte. Durch die Kollision wurde der Ford nach rechts abgewiesen und streifte hierbei die linke Seite des Dacia. Schließlich kam der Ford nach einer Kollision mit der Schutzleitplanke auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Der 30-jährige Ford-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die 29-Jährige blieb unverletzt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Ein weiterer Unfall ereignete sich Mittwochnachmittag gegen 16:30 Uhr in Heidelberg, auf dem Steigerweg in Fahrtrichtung Bismarckplatz. Ersten Unfallermittlungen zufolge rutschte eine 27-Jährige mit ihrem Fahrrad aufgrund der Witterungsverhältnisse aus und fiel zu Boden. Durch Kräfte des Rettungsdienstes wurde sie mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Heidelberg. Die Unfälle verdeutlichen, wie wichtig es ist, die Geschwindigkeit den aktuellen Straßen- und Witterungsverhältnissen anzupassen. Bei Regen oder nasser Fahrbahn verlängert sich der Bremsweg erheblich und die Haftung der Reifen auf der Straße verringert sich. Verkehrsteilnehmer sollten daher bei solchen Bedingungen ihre Geschwindigkeit reduzieren und stets einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich bei widrigen Witterungsbedingungen wie Regen oder Nässe besonders vorsichtig und vorausschauend zu verhalten. Wer die Geschwindigkeit anpasst und mit Bedacht fährt, trägt aktiv zur eigenen Sicherheit und der, der anderen bei.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim