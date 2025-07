Ludwigshafen – Vortrag zum Thema Ernährung bei Hitze im Café Alternativ

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Zahl der Hitzetage nimmt auch in Deutschland zu und die sommerlichen Temperaturen erfordern eine angepasste Ernährung. Um das Verdauungssystem nicht zusätzlich zu belasten, ist es gerade auch an heißen Tagen wichtig, auf die richtige Ernährung zu achten. Für die optimale Unterstützung des Körpers bei hohen Temperaturen eignen sich leichte, ausgewogene Mahlzeiten, Suppen, Brühen, wasserreiches Obst und Gemüse. Sie helfen, den Körper mit ausreichend Flüssigkeit zu versorgen und den Elektrolytverlust durch Schwitzen auszugleichen. Andrea Kirsch, Diätassistentin und Diabetesberaterin DDG, hält am Donnerstag, 24. Juli 2025, um 15 Uhr, einen Vortrag zum Thema Ernährung bei Hitze im Café Alternativ, Rohrlachstraße 76. Sie wird mit den Gästen eine Checkliste für die Ernährung an heißen Sommertagen erarbeiten. Der Entritt beträgt vier Euro.

