Ludwigshafen – Nachruf: Helga Koch verstorben

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am 13. Juli 2025 ist die ehemalige Stadträtin und Trägerin des Ehrenrings der Stadt, der Freiherr-vom-Stein-Plakette sowie des Bundesverdienstkreuzes Helga Koch im Alter von 83 Jahren verstorben.

„Helga Koch hat Bürgernähe und ehrenamtliches Engagement gelebt. Die SPD trauert um eine allseits geschätzte und geachtete Persönlichkeit der Stadt Ludwigshafen, deren Wirken und Zielsetzung immer zum Wohle unserer Stadt und deren Bürgerschaft ausgerichtet war“, sagt Julia May, Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion.

Helga Koch trat im Jahr 1967 in die SPD ein und gehörte von 1974 bis 2009 dem Stadtrat an. Von 1984 bis 2000 war sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Gerade als sozial-politische Sprecherin der Fraktion hat sie kontinuierlich und wenn erforderlich, auch kämpferisch ihre Ziele verfolgt, immer im Interesse der Menschen, die Hilfe benötigten. Ihr unermüdlicher Einsatz galt und gilt den Schwachen in der Gesellschaft. Auch der Baubereich und das Klinikum gehörte mit zu ihren kommunalpolitischen Schwerpunktthemen. Unter anderem war sie auch viele Jahre Mitglied im Aufsichtsrat des Klinikums, dem zweitgrößten Krankenhaus in Rheinland-Pfalz. Beim Verwaltungsgericht in Neustadt sowie beim Landessozialgericht in Mainz brachte sie ihr hohes Fachwissen ein.

Auf Initiative von Helga Koch wurde die Suppenküche gegründet, auch an der Realisierung der „Ludwigshafener Tafel“ war sie maßgeblich beteiligt. Ein Projekt von ihr ist auch das Gräberfeld für totgeborene Kinder auf dem Hauptfriedhof, welches 2006 fertig gestellt wurde und Eltern einen Ort zum Trauern bietet. Koch war auch Presbyterin in der Erlöserkirchengemeinde Gartenstadt und Vorsitzende des Kreisverbandes Vorderpfalz des Deutschen Roten Kreuzes. In ihren Führungsfunktionen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) setzte sie sich auch für den Bau des Altenpflegeheimes im Neubaugebiet „Melm“ und die Schaffung des Patientenhotels am Ebertpark auf dem Gelände des ehemaligen Pflegeheimes in der Schuckert Straße in Friesenheim ein, was später durch das Evangelische Diakoniewerk Zoar in ein Wohnprojekt für Menschen mit Beeinträchtigungen umgenutzt wurde.

Mit 70 Jahren hatte sich Helga Koch aus allen politischen und ehrenamtlichen Aufgaben zurückgezogen. Sie war 46 Jahre für die die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt tätig. Mit der Verleihung der Freiherr-vom-Stein-Plakette, des Bundesverdienstkreuzes sowie des Ehrenrings der Stadt, hat Helga Koch für ihre außergewöhnlichen Leistungen und ihr vorbildliches ehrenamtliches Engagement, eine verdiente Anerkennung erfahren.

„Wer über so viele Jahrzehnte wie Helga Koch ehrenamtlich tätig war, so viele Spuren in unserer Stadt hinterlassen hat, dem gebührt großer Dank, tiefster Respekt und höchste Anerkennung“, sagt David Guthier, Vorsitzender des Stadtverbands Ludwigshafen. „Sie wird fehlen, aber nicht vergessen werden. Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie und ihren Freunden.“

Quelle: Lars Entenmann SPD-Stadtverband Ludwigshafen