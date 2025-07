Frankenthal – Die vhs Frankenthal hat im Herbstsemester 2025 wieder viele abwechslungsreiche Vorträge im Programm

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die vhs Frankenthal bietet im Herbstsemester, das am 01. September 2025 startet, ein umfangreiches Vortragsprogramm an. In der Reihe „Frankenthal entdecken“ informiert Herbert Baum vom Förderverein für jüdisches Gedenken am Donnerstag, den 09. Oktober in seinem Vortrag über „Ludwig Marum – eines der ersten Opfer des NS-Terrors“. Am 30. Oktober findet in Kooperation mit dem Frankenthaler Stadtarchiv die Veranstaltung „Wie erstelle ich einen Stammbaum? Eine Einführung in die Familienforschung im Stadtarchiv“ statt. Anlässlich des Jubiläums „150 Jahre Guss der Kaiserglocke“ finden zwei Vorträge statt. Am Donnerstag, den 04. Dezember stellt Werner Schäfer „Frankenthaler Glockengießer Familien“ vor und am Dienstag, den 09.Dezember referiert Karlheinz Deuser Über „Die Kaiserglocke von1875 aus Frankenthal für Köln“. Alle Vorträge werden kostenlos angeboten.

Die Rechtsanwälte Ulrike Sauerstein und Ralf Strickler stellen rechtliche Themen vor. Frau Sauerstein referiert über die Themen „Testamentsgestaltung“ am 30. September, „Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung“ am 07. Oktober und „Schenken und Vererben“ am 13. Januar. Die Themen „Vermögensausgleich, Zugewinnausgleich bei Scheidung“ am 24. September und „Ablauf und Kosten einer Ehescheidung“ am 25. November werden von Rechtsanwalt Strickler fachkundig erläutert.

Das Thema „Behindertentestament“ wird am 03. Dezember in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Frankenthal vorgestellt.

Als Kooperationsveranstaltungen werden die Online-Klimawoche mit fünf kostenfreien Vorträgen vom 06. bis 10. Oktober und die kostenlose Webinarreihe für Frauen “Welche Kompetenzen brauchen die Frauen von morgen“ ab 11. September angeboten.

Für Kinder sind im Rahmen der vhs.KinderUni fünf verschiedene Online-Vorträge im Programm zu finden, wie zum Beispiel „Warum essen wir eigentlich so viel Zucker, ohne es zu wissen?“ am 07. Dezember um 11 Uhr.

Im Rahmen der Angebote von vhs.wissen-live findet am Mittwoch, den 11. November der Vortrag „Für die Freiheit: Der Bauernkrieg 1525“ von Lyndal Roper statt.

Kulturhistorische Vorträge werden mit den Themen „Yoko Ono – mysteriöse Muse und Ausnahmekünstlerin“, „Die Römer in der Pfalz“ am 06. November oder „Die römischen Kaiserinnen – die Herrscherinnen hinter dem Thron“ am 02. Dezember angeboten. Zu dem Vortrag „Max Liebermann und seine Zeit“ am 26. Oktober wird eine Tagesfahrt nach Baden-Baden zu der Liebermann Ausstellung durchgeführt. In der Ferienzeit ist die Geschäftsstelle vom 14. Juli bis 08. August geschlossen und nur per Email unter info@vhs-ft.de zu erreichen.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der Geschäftsstelle der vhs, Stephan-Cosacchi-Platz 1, Tel. 06233 349203, Fax 06233 349205, E-Mail info@vhs-ft.de und unter www.vhs-ft.de.

Quelle: vhs Frankenthal e. V.