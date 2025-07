Eberbach – Stadt Eberbach ehrt ihre Jubilare und verabschiedet Mitarbeitende in den Ruhestand – Bürgermeister Peter Reichert würdigt und verabschiedet Mitarbeiter der Stadt Eberbach

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstag (15.07.2025), gegen 15:20 Uhr, streifte eine 24-jährige Autofahrerin in der Yorckstraße (nahe Mundenheimerstraße) einen 42-jährigen Fußgänger, der die Straße an der Ampel überqueren wollte. Beide gaben an, dass die Ampel grün gewesen ist. Der Fußgänger wurde leicht am Arm verletzt. Am Pkw wurde der Außenspiegel beschädigt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis ... Mehr lesen »