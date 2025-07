Buchen – Unfallflucht

Buchen/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolrgion Rhein-Neckar. Fahrerin von Opel Meriva nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte die Fahrerin eines Opel Meriva am Mittwochvormittag in Buchen und flüchtete anschließend. Gegen

11:30Uhr parkte die Frau ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Carl-Benz-Straße rückwärts aus und übersah hierbei den ebenfalls geparkten VW Beetle eines 64-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß mit dem VW wurde die Frau von einer Zeugin auf den Unfall angesprochen. Daraufhin parkte sie ihren Opel zunächst wieder ein und ging zusammen mit der Zeugin in das Einkaufscenter um den Unfall zu melden. Während die Zeugin ihren Einkauf erledigte, entfernte sich die Unbekannte allerdings von der Örtlichkeit, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder der Verursacherin machen können, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn