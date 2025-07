Bad Dürkheim – Festnahme eines weltweit wegen Totschlags gesuchten türkischen Beschuldigten durch die Zielfahndung Rheinland-Pfalz

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Zielfahnder des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz nahmen am Dienstag, den 15. Juli 2025, einen türkischen Staatsangehörigen fest, der von den türkischen Strafverfolgungsbehörden wegen Totschlags gesucht wurde. Der 44-jährige Mann steht im Verdacht im Jahr 2021 in Istanbul einen Mann im Zusammenhang mit einer vorangegangenen Streitigkeit erschossen zu haben. Im Auftrag der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft Koblenz übernahm die Zielfahndung im Juli dieses Jahres die Fahndung nach dem Verfolgten, nachdem konkrete Hinweise auf seinen Aufenthalt in Rheinland-Pfalz vorlagen. Nach weiteren Ermittlungen konnte der Beschuldigte im Landkreis Bad Dürkheim durch Spezialeinheiten festgenommen werden. Nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Frankenthal wurde der Festgenommene in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Quelle: Pressestelle der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz (GenStA Koblenz)