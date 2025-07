Rhein-Pfalz-Kreis – Kreisbad Heidespaß öffnet Schwimmbereich am Donnerstag, 17. Juli

Rhein-Pfalz-Kreis / Maxdorf / Lambsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag offizielle Eröffnungsfeier mit Kinderprogramm, Foodtruck und DJ

Gute Nachrichten für alle Badefreunde rund um Maxdorf und Lambsheim: Am Donnerstag, 17. Juli, um 10 Uhr wird der zuletzt geschlossene Schwimmbereich des Kreisbads Heidespaß wieder für die Badegäste geöffnet. Einen Tag später, am Freitag, 18 Juli, findet ab 10 Uhr die offizielle Eröffnungsfeier mit einem bunten Programm für die ganze Familie statt: Unter anderem gibt es von 13 bis 16 Uhr ein Kinderprogramm, ein Foodtruck ist von 12 bis 19 Uhr mit Burgern, Fingerfood und

kühlen Softdrinks am Start und ein DJ heizt den Badegästen von 16 bis 21 Uhr musikalisch ein. Zur Eröffnung bietet das Kreisbad außerdem eine Kartenaktion an: Wer bis zum 3. August zehn Eintrittskarten für das Heidespaß kauft, bekommt eine Karte gratis dazu.

„Wir freuen uns sehr, dass die Wartezeit ein Ende hat und wir endlich wieder öffnen können“, sagt Landrat Clemens Körner. Die durch einen Wasserschaden beschädigte Technik des Kreisbades musste in den vergangenen Monaten vollständig erneuert und ersetzt werden. Landrat Körner betont: „Diese Zeit haben wir gut genutzt und zusätzlich neue Sonnenschirme um das Freibad herum installiert. Außerdem haben wir die Revision des Bads vorgezogen. Das Kreisbad Heidespaß ist damit auf den Sommer und die Badegäste bestens vorbereitet. Ich bedanke mich beim Kreisbad-Team für diesen tollen Einsatz und bei den Bürgerinnen und Bürgern für ihre Geduld.“

Baustart für neue Parkplätze im August

Nach dem Kreisbad wird nun auch der zugehörige Parkplatz auf Vordermann gebracht: Im August starten die Arbeiten für die neuen, überdachten Parkplätze mit Photovoltaik-Anlage am Heidespaß. „Die Reparaturarbeiten im Bad waren höherer Gewalt geschuldet. Die nun anstehenden Arbeiten für die neuen Parkplätze waren dagegen schon lange geplant“, erklärt der Landrat die zeitliche Nähe der beiden Maßnahmen. Die Besucherinnen und Besucher des Kreisbades können während der

Bauarbeiten den Parkplatz des benachbarten ehemaligen Freibads Lambsheim nutzen, wie der Landrat weiter erläutert: „Unser Dank gilt der Ortsgemeinde Lambsheim, die das ermöglicht hat.“ Über Art und Dauer der Baumaßnahmen sowie die Zufahrtswege während dieser Zeit wird die Kreisverwaltung rechtzeitig vor dem Beginn der Arbeiten informieren.

Technik erneuert und getestet

Durch einen Wasserrohrbruch in einem Technikraum Ende Januar war die Wasseraufbereitungsanlage des Kreisbads so sehr in Mitleidenschaft gezogen worden, dass ein Badebetrieb nicht mehr möglich war – nur der Saunabetrieb konnte weiterlaufen. Seitdem wurden zahlreiche Teile komplett erneuert – darunter Umwälzpumpen, Ventilantriebe, Frequenzumrichter,

Gebläse, Lüftungsrohre, Verteilerdosen, Hubboden-Steuerung und nicht zuletzt ein individuell angefertigter Schaltschrank zur Steuerung der Wasseraufbereitung und der Umwälzpumpen.

Danach wurde die neue Technik vom Kreisbad-Team ausgiebig getestet, wie Pascal Forgerit, Leiter des Bäderreferats in der Kreisverwaltung, betont: „Diese Tests verliefen erfolgreich, sodass einer Eröffnung nichts mehr im Wege steht. Die Vorbereitungen sind nun in den letzten Zügen und wir freuen uns schon darauf, unsere Badegäste wieder im Heidespaß begrüßen zu dürfen.“

Im Zuge der Arbeiten werden außerdem in allen vier Kreisbädern neue Warnsensoren verbaut, die einen ähnlichen Vorfall künftig verhindern sollen. Insgesamt beträgt der Sachschaden im Kreisbad Heidespaß rund 200.000 Euro, dazu kommen rund 60.000 Euro durch entgangene Eintrittsgelder. Das Kreisbad Heidespaß hat an beiden Eröffnungstagen bis 21.30 Uhr geöffnet. Auch danach gelten die üblichen Öffnungszeiten. Diese sind auf der Website des Kreises unter www.rhein-pfalz-kreis.de

zu finden.

Quelle rhein-Pfalz-Kreis