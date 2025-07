Mannheim – Wildtierbeauftragter nimmt Dienst auf

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Für alle Fragen und Belange rund um das Thema Wildtiere gibt es bei der Stadt Mannheim eine neue Anlaufstelle: Sven Heußner hat im Juni die neu geschaffene Stelle als Wildtierbeauftragter übernommen. In dieser Funktion steht er künftig als erster Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung, wenn es beispielsweise zu Vorkommnissen mit Wildtieren im Siedlungsraum kommt oder wenn sie Fragen bzgl. des richtigen Umgangs mit Wildtieren haben. Bei Bedarf kann er auch an entsprechende fachkundige Stellen weitervermitteln.

„Beim Thema Wildtiere sind häufig große Gefühle im Spiel. Der eine hat Angst, die nächste freut sich über den ungewohnten Anblick. Wieder andere haben Ärger mit den wilden Untermietern, die nächsten sind begeistert und wollen ganz engagiert sein. Zum Wildtiermanagement in der Stadt gehören auch all diese Emotionen. Meine Aufgabe wird es sein, in all diesen Situationen sachlich Hilfestellung zu geben und einen verträglichen Weg zu finden, die Interessen von Mensch und Tier zu vereinen. Ich glaube, dass jede und jeder von uns etwas für ein angenehmes Zusammenleben mit unseren wilden Nachbarn tun kann. Ich habe bereits einige engagierte Menschen hier in der Region kennengelernt und freue mich auf die Zusammenarbeit”, so der Wildtierbeauftragte Sven Heußner.

Sven Heußner studierte am Fachbereich für Forstwirtschaft an der Fachhochschule Eberswalde. Neben Waldbau standen dort auch Ökologie, Wildtierbiologie, Wildtiermanagement, jagdliche Praxis, Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung auf dem Programm. 15 Jahre arbeitete er selbstständig als Umweltpädagoge, Wanderreiseleiter und als Seminarleiter für den Sozialen Freiwilligendienst. In dieser Zeit konnte er vielfältige Erfahrung in der Vermittlung von Wissen, dem Begleiten von Prozessen und dem Leiten von Gruppen und Veranstaltungen sammeln. Dieses Wissen soll nun auch in Mannheim zum Einsatz kommen.

Heußner wird die Mannheimerinnen und Mannheimer in allen Fragen zu Wildtieren, Wildtierschäden und invasiven Arten beraten. In seinen Zuständigkeitsbereich fallen alle Tierarten, die unter das Jagd- und Wildtiermanagementgesetz fallen – zum Beispiel Fuchs, Dachs, Schwan, Gans und Waschbär.

Die Funktion ist im Fachbereich Sicherheit und Ordnung verortet. Bürgeranfragen an den Wildtierbeauftragten können per E-Mail direkt an sven.heussner@mannheim.de gerichtet werden. Telefonisch ist er unter 0621 / 293 6339 erreichbar.

Hintergrund „Wildtierbeauftragter”

Die Errichtung der Stelle des Wildtierbeauftragten ist eine Pflichtaufgabe der Kommune. Sie wird vom Land Baden-Württemberg gefördert.

Zu den Aufgaben des Wildtierbeauftragen zählen unter anderem die fachkundige Beratung und Unterstützung im Umgang mit Wildtieren sowie die Beantwortung von Fragen des Wildtiermanagements. Auch die Entwicklung, Umsetzung und Betreuung langfristiger Konzepte und Strategien in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten im Bereich Wildtiermanagement, der Aufbau und die Etablierung eines Netzwerks und Öffentlichkeitsarbeit sowie Unterstützung und Koordination im Bereich Wildtiermonitoring zählen zum Aufgabengebiet.

Quelle Stadt Mannheim Foto privat