Landau – Randalierer beschäftigen die Polizei

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Dienstagabend (15.07.2025) wurde der Polizei gegen 18:30 Uhr gemeldet, dass mehrere Personen Gegenstände aus einem Gebäude in der Horststraße in Landau werfen würden. Vor Ort konnten zwei männliche und zwei weibliche Personen im Alter von 16 bis 24 Jahren angetroffen werden, die im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen die Örtlichkeit verließen. Zu Beschädigungen kam es nicht. Kurze Zeit später meldete sich eine Anwohnerin, dass die Gruppe wieder zurück sei. Zudem wären durch den 20-Jährigen der Gruppe Drohungen ausgesprochen worden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Alle Personen erhielten von den eingesetzten Beamten einen Platzverweis. Da die Gruppe gegen 23:30 Uhr erneut in der Horststraße auftauchte, wurden die zwei männlichen Personen (20 und 23 Jahre) zur Durchsetzung des Platzverweises in polizeilichen Gewahrsam genommen. Die 16-jährige Jugendliche wurde aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustandes in ein Fachkrankenhaus verbracht. Die 17-Jährige wurde nach Rücksprache mit dem Jugendamt wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die beiden weiblichen Jugendlichen müssen sich zudem in einem Strafverfahren verantworten, da sie die eingesetzten Beamten während den durchgeführten Maßnahmen durchgehend beleidigten. Gegen die 16-Jährige wird darüber hinaus noch ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet, da sie eine Fensterscheibe eines Streifenwagens beschädigte.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken