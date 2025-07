Landau – Neues vom #parkeninLD

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Neues vom #parkeninLD: Bewirtschaftung im Parkquartier West startet, neuer Kurzzeitparkplatz am Bahnhof kommt und Brötchentaste tritt in Kraft Beim Parken in Landau tut sich was – drei Maßnahmen stehen aktuell an, über die die Stadtverwaltung ihre Bürgerinnen und Bürger gerne informiert.

Parkquartier West: „Nochmal Glück gehabt!“

Die Arbeiten im Parkquartier West sind abgeschlossen. Wie bereits angekündigt, erweitert die Stadt Landau hier die Bewirtschaftung. Neu mit in die Parkraumbewirtschaftung aufgenommen werden die restliche Eichbornstraße, die Straße Im Löhl, die Mühlhausenstraße und die Schattenmannstraße. Hier ist das Parken ab sofort kostenpflichtig. Das Ziel: weniger Parkdruck und mehr freie

Stellplätze für Menschen, die auf ihr Auto angewiesen sind.

Wichtig: Bis einschließlich 29. Juli gilt bei den Kontrollen in den neuen Bereichen des Parkquartiers West eine „Schonfrist“. Wer in dieser Zeit beim Parken ohne Parkticket erwischt wird, kommt glimpflich davon und erhält kein „Knöllchen“. Damit Autofahrende trotzdem wissen, dass diese Bereiche neu bewirtschaftet werden, hat das Stadtmarketing um Carolin Bader im städtischen Tourismusbüro einen Flyer entworfen. „Nochmal Glück gehabt!“, verkündet dort ein freundlicher Smiley – und verweist gleichzeitig auf die Seite www.landau.de/parken mit allen Infos zum #parkeninLD.

Kurzzeitparken gegenüber dem Bahnhof kehrt zurück

Die Stadt weist ab dem 1. August den Parkplatz westlich gegenüber dem Hauptbahnhof – zwischen Maximilianstraße, Ostbahnstraße und Landwehrstraße – wieder als Kurzzeitparkplatz mit maximal 2 Stunden Parkdauer aus. Das war er vor dem Jahr 2021 bereits durchgängig gewesen. Das Ziel: mehr Durchlauf, mehr freie Plätze und mehr Parkraum für Besuchende.

Durch die Begrenzung der Parkdauer wird eine höhere Frequentierung erreicht und Platz für Besuchende der Innenstadt geschaffen, der vorher durch Dauerparkende belegt war. Die „Brötchentaste“ kommt Ebenfalls zum 1. August richtet die Stadt an den Parkscheinautomaten in der Waffen- und der Königstraße eine 15-minütige kostenlose Kurzzeitoption, die sogenannte „Brötchentaste“, ein. Die Maßnahme basiert auf einem politischen Beschluss des Stadtrats und wird von der Verwaltung nun technisch umgesetzt. Sie bringt an den Automaten auch Sticker an, um auf die „Brötchentaste“ hinzuweisen.

Bildunterschrift: „Nochmal Glück gehabt!“: Diesen Flyer gibt’s für Autofahrende an die Windschutzscheibe, die in den kommenden Tagen falsch in den neu bewirtschafteten Bereichen des Parkquartiers West parken.

Quelle: Stadt Landau